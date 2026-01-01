Distribuisci RSS Bridge con installazione in un click.
Ponte auto-ospitato che trasforma i siti web senza RSS in feed puliti e sottoscrivibili per qualsiasi lettore.
Scegli un piano VPS per RSS Bridge
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con RSS Bridge
RSS Bridge è un servizio PHP open-source che genera feed RSS e Atom per i siti che non li pubblicano più — social network, piattaforme video, portali di notizie, discussioni di forum e la lunga coda di pagine che hanno silenziosamente abbandonato i feed nell'ultimo decennio. Fornisce centinaia di bridge mantenuti dalla community ed espone ciascuno come un URL di feed stabile a cui puoi iscriverti da qualsiasi lettore.
L'auto-hosting di RSS Bridge sul tuo VPS mantiene privata la tua lista di lettura, aggira i limiti di velocità e i tempi di inattività delle istanze pubbliche che derivano dalle implementazioni della community condivise e ti consente di inserire nella whitelist esattamente quali bridge la tua istanza espone. Combinato con un lettore auto-ospitato come FreshRSS o CommaFeed, ti rimette in controllo di come consumi il web aperto.
Funzionalità principali di RSS Bridge
Centinaia di ponti
Genera feed dai canali YouTube, dalle timeline di Mastodon, dai subreddit di Reddit, dalle pagine di Bandcamp, dalle release di GitHub, dai siti di notizie e da molte altre fonti, subito disponibili.
Molteplici formati di feed
Fornisci ogni fonte come Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML o testo semplice in modo che qualsiasi lettore, scraper o consumer di webhook possa usarla.
Bridge whitelist
Limita la tua istanza a un set curato di bridge tramite
whitelist.txt per controllare l'utilizzo delle risorse ed evitare di esporre scraper usati raramente.
Recupero di livello browser
Raggruppa curl-impersonate in modo che le richieste sembrino provenire da un vero browser Chrome, aggirando i siti che bloccano i client HTTP standard.
Ponti personalizzati
Lascia i tuoi file
Bridge.php nel volume di configurazione per fare scraping di qualsiasi sito di cui hai bisogno senza fare il fork del progetto.
Non servono account
UI web stateless senza utenti, senza database e senza registrazione — gli URL dei feed sono l'unico stato persistente.
Perché eseguire RSS Bridge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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