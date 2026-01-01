Distribuisci GoatCounter con installazione in un click.
Analisi web leggera e incentrata sulla privacy che mostra le visualizzazioni di pagina e le informazioni sui visitatori senza tracciare dati personali o utilizzare cookie.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con GoatCounter
GoatCounter Ã¨ una piattaforma di analisi web semplice e open-source, progettata per gli sviluppatori che desiderano dati significativi sulle visualizzazioni di pagina senza il costo per la privacy dei cookie di tracciamento o della raccolta di dati personali. Conta le visualizzazioni di pagina, i referrer, i browser, i paesi e le dimensioni dello schermo â€” niente di piÃ¹. Nessun banner di consenso richiesto.
A differenza delle piattaforme di analisi pesanti che richiedono piÃ¹ servizi, GoatCounter funziona come un singolo container con un database SQLite integrato. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutti i dati dei visitatori sotto il tuo controllo, completamente isolati dalle reti di analisi di terze parti.
FunzionalitÃ principali di GoatCounter
Non sono richiesti cookie
Traccia le visualizzazioni di pagina senza cookie o identificatori persistenti, quindi non Ã¨ necessario alcun banner di consenso ai sensi del GDPR o del PECR.
Container singolo leggero
Funziona come un singolo binario Go con un database SQLite integrato â€” nessun servizio di database separato o infrastruttura complessa.
Tracciamento del referrer e della sorgente
Mostra quali siti, motori di ricerca e campagne generano traffico verso le tue pagine senza esporre l'identitÃ dei visitatori.
Opzione statistiche pubbliche
Opzionalmente rendi la tua dashboard di analisi visibile pubblicamente in modo che i lettori possano vedere le statistiche del sito senza bisogno di un account.
Script di tracciamento e API
Incorpora un piccolo snippet JavaScript o utilizza l'API REST per contare le visualizzazioni di pagina da qualsiasi sito, SPA o servizio backend.
PerchÃ© eseguire GoatCounter su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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Ackee Ã¨ uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.