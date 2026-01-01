Distribuisci Usertour con installazione in un click.
Piattaforma di onboarding utente auto-ospitata per la creazione di tour di prodotti in-app, liste di controllo e sondaggi senza fornitori di terze parti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Usertour
Usertour Ã¨ una piattaforma open-source per l'onboarding degli utenti e il coinvolgimento del prodotto che consente ai team di prodotto di creare tour in-app, liste di controllo, sondaggi e launcher direttamente all'interno della loro applicazione web â€” eliminando il collo di bottiglia ingegneristico per ogni nuovo flusso. Ãˆ un'alternativa self-hosted a Appcues, Userpilot e Userflow, offrendoti il pieno controllo sui dati di onboarding degli utenti ed eliminando i prezzi per MAU.
L'hosting di Usertour sul tuo VPS significa che i dati sul comportamento degli utenti e le analisi dell'onboarding rimangono sulla tua infrastruttura. Eviti il tracciamento di terze parti dei tuoi utenti, soddisfi i requisiti di residenza dei dati e non raggiungi mai un limite di prezzo man mano che la tua base di utenti cresce. Il supporto multi-ambiente ti consente di testare in sicurezza i flussi in staging prima di promuoverli in produzione.
FunzionalitÃ principali di Usertour
Tour del prodotto in-app
Crea percorsi guidati passo-passo interattivi che guidano i nuovi utenti al loro primo momento di valore senza scrivere codice per ogni flusso.
Checklist di onboarding
Crea liste di controllo basate sulle attivitÃ che evidenziano le funzionalitÃ chiave e tengono traccia dei progressi di ogni utente attraverso il percorso di onboarding.
Targeting avanzato degli utenti
Segmenta gli utenti in base ad attributi ed eventi personalizzati per mostrare il flusso giusto all'utente giusto esattamente al momento giusto.
Analisi del flusso
Traccia le visualizzazioni, i completamenti e i tassi di abbandono per ogni flusso per identificare esattamente dove gli utenti si disimpegnano.
Supporto per piÃ¹ ambienti
Mantieni ambienti di produzione e di staging separati in modo che i flussi possano essere testati accuratamente prima di raggiungere gli utenti reali.
Sondaggi in-app
Raccogli feedback contestuale con sondaggi attivati da specifiche azioni dell'utente, eventi di completamento o regole basate sul tempo.
PerchÃ© eseguire Usertour su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .