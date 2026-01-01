Distribuisci Duplicati con un click.
Client di backup open-source che crea backup crittografati e incrementali su archiviazione cloud e server remoti con una semplice interfaccia web.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Duplicati
Duplicati Ã¨ un client di backup gratuito e open-source che crittografa i dati con AES-256 prima di inviare backup incrementali, deduplicati e compressi a piÃ¹ di 20 backend di archiviazione â€” inclusi Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 e protocolli standard come SFTP e WebDAV. PoichÃ© tutto Ã¨ crittografato lato client, i tuoi dati rimangono privati anche quando archiviati su servizi cloud di terze parti.
Un'interfaccia web pulita rende semplice configurare i lavori di backup, impostare le politiche di conservazione, verificare l'integritÃ dei backup e monitorare le esecuzioni pianificate. La deduplicazione e la compressione a livello di blocco mantengono bassi i costi di archiviazione anche per set di dati di grandi dimensioni. L'auto-hosting di Duplicati su un VPS ti offre un motore di backup affidabile e sempre attivo che esegue i lavori pianificati in modo coerente senza dipendere da un computer personale acceso.
FunzionalitÃ principali di Duplicati
Crittografia lato client AES-256
Crittografa tutti i dati prima che lascino il tuo server, in modo che i backup su storage cloud di terze parti rimangano completamente privati.
Oltre 20 backend di archiviazione
Supporta Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV e molte altre destinazioni da un'unica interfaccia.
Incrementale e deduplicato
Carica solo i blocchi modificati dopo la prima esecuzione del backup, riducendo drasticamente l'utilizzo dello spazio di archiviazione e la larghezza di banda di upload nei lavori successivi.
Pianificazione flessibile
Configura finestre di backup automatico con politiche di conservazione che fanno scadere automaticamente i vecchi punti di ripristino per gestire i costi di archiviazione.
Verifica del backup
Verifica periodicamente l'integritÃ del backup ripristinando e confrontando i dati, rilevando la corruzione silenziosa prima che diventi un problema di recupero.
PerchÃ© eseguire Duplicati su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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