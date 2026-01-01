Duplicati Ã¨ un client di backup gratuito e open-source che crittografa i dati con AES-256 prima di inviare backup incrementali, deduplicati e compressi a piÃ¹ di 20 backend di archiviazione â€” inclusi Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 e protocolli standard come SFTP e WebDAV. PoichÃ© tutto Ã¨ crittografato lato client, i tuoi dati rimangono privati anche quando archiviati su servizi cloud di terze parti.

Un'interfaccia web pulita rende semplice configurare i lavori di backup, impostare le politiche di conservazione, verificare l'integritÃ dei backup e monitorare le esecuzioni pianificate. La deduplicazione e la compressione a livello di blocco mantengono bassi i costi di archiviazione anche per set di dati di grandi dimensioni. L'auto-hosting di Duplicati su un VPS ti offre un motore di backup affidabile e sempre attivo che esegue i lavori pianificati in modo coerente senza dipendere da un computer personale acceso.