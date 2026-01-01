Distribuisci Prometheus con 1 click.
Il toolkit di monitoraggio open-source promosso dalla CNCF che Ã¨ diventato lo standard del settore per la raccolta di metriche cloud-native e l'invio di avvisi.
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Cosa puoi costruire con Prometheus
Prometheus raccoglie metriche di serie temporali dalla tua infrastruttura e dalle tue applicazioni tramite un modello HTTP pull-based, le memorizza in un efficiente TSDB locale ed espone PromQL â€” un potente linguaggio di query per sezionare, aggregare e generare avvisi su qualsiasi metrica. Diplomato dalla CNCF insieme a Kubernetes, Ã¨ la base di monitoraggio scelta dai team DevOps di aziende come GitLab, DigitalOcean e Uber.
Eseguire Prometheus sul tuo VPS ti offre un'ingestione illimitata di metriche a un costo fisso, il pieno controllo sugli intervalli di scraping e sui periodi di conservazione, e l'integrazione nativa con Grafana, Alertmanager e centinaia di exporter della community â€” senza costi cloud per metrica o restrizioni di campionamento dei dati.
FunzionalitÃ principali di Prometheus
Linguaggio di query PromQL
Un linguaggio di query funzionale flessibile ti consente di aggregare, trasformare e ricevere avvisi su qualsiasi combinazione di metriche su tutta la tua infrastruttura in tempo reale.
Raccolta basata su pull
Prometheus raccoglie metriche da endpoint HTTP con una pianificazione configurabile, rendendo facile aggiungere nuovi target senza modificare l'applicazione monitorata.
Rilevamento del servizio
Le integrazioni native con Kubernetes, Consul, EC2 e altro ancora scoprono e monitorano automaticamente i nuovi servizi man mano che vengono avviati, senza configurazione manuale.
Regole di allerta
Definisci regole di avviso basate su soglie e tendenze che instradano le notifiche tramite Alertmanager a Slack, PagerDuty, email o qualsiasi endpoint webhook.
Integrazione Grafana
Prometheus Ã¨ la sorgente dati predefinita per Grafana, che consente dashboard ricche, heatmap e la visualizzazione di tutte le tue metriche con una configurazione minima.
PerchÃ© eseguire Prometheus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .