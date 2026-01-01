Prometheus raccoglie metriche di serie temporali dalla tua infrastruttura e dalle tue applicazioni tramite un modello HTTP pull-based, le memorizza in un efficiente TSDB locale ed espone PromQL â€” un potente linguaggio di query per sezionare, aggregare e generare avvisi su qualsiasi metrica. Diplomato dalla CNCF insieme a Kubernetes, Ã¨ la base di monitoraggio scelta dai team DevOps di aziende come GitLab, DigitalOcean e Uber.

Eseguire Prometheus sul tuo VPS ti offre un'ingestione illimitata di metriche a un costo fisso, il pieno controllo sugli intervalli di scraping e sui periodi di conservazione, e l'integrazione nativa con Grafana, Alertmanager e centinaia di exporter della community â€” senza costi cloud per metrica o restrizioni di campionamento dei dati.