Distribuisci Pulsarr con installazione in un clic.
Monitor della watchlist di Plex in tempo reale che si sincronizza con Sonarr e Radarr, con regole di routing intelligenti per i contenuti.
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Cosa puoi costruire con Pulsarr
Pulsarr collega le watchlist di Plex con Sonarr e Radarr, trasformando ogni tocco su "Aggiungi alla Watchlist" all'interno dell'app Plex in una richiesta di download automatizzata â€” nessun secondo front-end, nessun login separato e nessun invito per utente. Monitora Plex in tempo reale per gli utenti Plex Pass e ricorre al polling scaglionato per tutti gli altri, quindi instrada ogni titolo all'istanza Sonarr o Radarr corretta in base alle regole che definisci.
L'auto-hosting di Pulsarr sul tuo VPS mantiene i dati delle watchlist, i permessi utente e le chiavi API arr sotto il tuo controllo. I flussi di lavoro di approvazione, le quote per utente, le notifiche Discord e la sincronizzazione delle etichette Plex funzionano continuamente senza dipendere da un server domestico che rimanga online.
FunzionalitÃ principali di Pulsarr
Sincronizzazione watchlist in tempo reale
Le aggiunte alla watchlist dagli utenti Plex Pass attivano richieste istantanee a Sonarr o Radarr, con polling scaglionato che copre gli account non-Pass.
Routing smart del contenuto
Crea regole AND/OR utilizzando genere, utente, lingua, anno, certificazione, valutazioni o servizio di streaming per instradare i contenuti all'istanza arr corretta.
Approvazione e quote
Metti in attesa le richieste per l'approvazione dell'amministratore e applica limiti giornalieri, settimanali o mensili per utente per mantenere le code di download sotto controllo.
Integrazione bot Discord
Gestisci le approvazioni, visualizza lo stato delle richieste e attiva azioni direttamente da Discord utilizzando comandi slash interattivi.
Supporto multi-istanza
Distribuisci i contenuti su piÃ¹ istanze di Sonarr e Radarr con tagging sincronizzato cosÃ¬ sai sempre quale utente ha richiesto cosa.
Notifiche flessibili
Invia aggiornamenti tramite le notifiche push mobili di Plex, Discord, i webhooks o oltre 80 servizi tramite Apprise quando i contenuti arrivano nella tua libreria.
PerchÃ© eseguire Pulsarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .