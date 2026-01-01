Installa Home Gallery con installazione a un click.
Galleria di foto e video auto-ospitata e basata su browser con ricerca di immagini simili, riconoscimento facciale e ricerche geografiche.
Scegli un piano VPS per Home Gallery
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Home Gallery
Home Gallery Ã¨ una galleria web self-hosted open-source per archivi personali di foto e video. Indicizza i tuoi media su disco, estrae i metadati EXIF, genera anteprime multi-risoluzione e offre un'esperienza di navigazione veloce con scorrimento infinito che funziona altrettanto bene su telefono, tablet o desktop â€” senza caricare nulla su un servizio cloud di terze parti.
CiÃ² che la rende diversa Ã¨ la scoperta basata sul contenuto. Home Gallery utilizza modelli TensorFlow per incorporare ogni foto per la ricerca di immagini simili, esegue il rilevamento dei volti in modo da poter navigare per persona e geocodifica inversa le coordinate GPS in nomi di luoghi leggibili. I file originali rimangono intatti e possono anche essere spostati offline una volta create le anteprime, rendendola ben adatta per archivi a lungo termine che si estendono su piÃ¹ unitÃ .
FunzionalitÃ principali di Home Gallery
Ricerca immagini simili
Scegli una foto qualsiasi e trova scatti visivamente simili nell'intero archivio â€” trova ogni immagine di tramonto, spiaggia o animale domestico senza tag manuali.
Rilevamento del volto
I volti vengono rilevati automaticamente e raggruppati, cosÃ¬ sfogliare tutte le foto di una persona Ã¨ un solo clic invece di un lavoro noioso tag per tag.
Ricerca inversa geografica
Le coordinate GPS nei dati EXIF vengono risolte in nomi di paesi, cittÃ e luoghi, cosÃ¬ la galleria diventa una mappa ricercabile di dove Ã¨ stata scattata ogni foto.
Linguaggio di query espressivo
Filtra la libreria con gli operatori 'e', 'o' e 'non' tra tag, date, luoghi, volti e metadati della fotocamera per creare visualizzazioni salvate precise.
Supporto per fonti offline
Una volta estratte le anteprime, il disco originale puÃ² rimanere offline â€” perfetto per gli archivi distribuiti su unitÃ esterne che non sono sempre montate.
Galleria mobile PWA
Una progressive web app installabile offre un'esperienza di navigazione simile a un'app su telefoni e tablet senza alcuna installazione nativa o app store.
PerchÃ© eseguire Home Gallery su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .