Distribuisci Wakapi con 1 click.
Tracker del tempo di codifica self-hosted compatibile con i plugin WakaTime, con dashboard, report e classifiche.
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Cosa puoi costruire con Wakapi
Wakapi Ã¨ un tracker di attivitÃ di codifica auto-ospitato che Ã¨ pienamente compatibile con i plugin editor di WakaTime. Raccoglie il tempo trascorso a programmare, suddiviso per progetto, linguaggio, editor e sistema operativo, presentando i dati in una dashboard visiva senza condividere nulla con servizi cloud di terze parti.
Auto-ospitare Wakapi su un VPS mantiene privata la tua attivitÃ di codifica, fornendo al contempo tutte le informazioni che WakaTime offre. Supporta riepiloghi settimanali via email, classifiche pubbliche per la motivazione del team, la generazione di badge README per i profili GitHub e l'integrazione con editor popolari tra cui VS Code, IDE JetBrains e Vim.
FunzionalitÃ principali di Wakapi
Compatibile con WakaTime
Funziona con tutti i plugin esistenti dell'editor WakaTime â€” basta puntarli alla tua istanza Wakapi self-hosted invece che a wakatime.com.
Dashboard di codifica
Visualizza il tempo trascorso per progetto, lingua, editor e sistema operativo con grafici filtrabili che coprono qualsiasi intervallo di date.
Rapporti email settimanali
Ricevi riepiloghi settimanali automatici della tua attivitÃ di codifica inviati direttamente nella tua casella di posta.
Badge GitHub
Genera badge README dinamici che mostrano il tuo tempo di programmazione settimanale da visualizzare sulle pagine del profilo GitHub.
Classifiche di squadra
Condividi una classifica pubblica con i colleghi per monitorare e confrontare l'attivitÃ di programmazione all'interno di un team di sviluppo.
PerchÃ© eseguire Wakapi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .