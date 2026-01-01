Distribuisci Logseq con installazione in un click.
Base di conoscenza e strumento di outlining auto-ospitato, con la privacy come prioritÃ , fornito come una web app statica e veloce, con le note archiviate nella tua cartella locale controllata dal browser.
Scegli un piano VPS per Logseq
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Logseq
Logseq Ã¨ una piattaforma open source per la gestione della conoscenza e la creazione di schemi, incentrata sulla privacy â€” note basate su blocchi, collegamenti bidirezionali, diari giornalieri, relazioni tra note in stile grafico e una base di conoscenza interrogabile, il tutto scritto su disco in file Markdown o Org-mode. La Logseq Web App Ã¨ una SPA statica che funziona interamente nel tuo browser; questo template la auto-ospita in modo che il JavaScript che alimenta le tue note provenga da un'infrastruttura che controlli tu, anzichÃ© da terze parti.
Le note sono archiviate localmente nel tuo browser tramite l'API File System Access, il che significa che i dati non toccano mai il server che ospita la SPA â€” perfetto per i flussi di lavoro "Mi fido della mia CDN" in cui l'utente desidera l'interfaccia utente di Logseq ma non vuole dipendere da logseq.com o da qualsiasi provider di sincronizzazione cloud. Abbina il deployment all'app desktop di Logseq, alla sincronizzazione git o alla sincronizzazione delle cartelle iCloud/OneDrive per un accesso multi-dispositivo agli stessi file di note.
FunzionalitÃ principali di Logseq
Outliner basato su blocchi
Ogni riga Ã¨ un blocco trascinabile con link bidirezionali, incorporamenti e riferimenti â€” ideale per pensatori non lineari e flussi di lavoro PKM.
Markdown e Org-mode
Le note sono file Markdown o Org-mode semplici memorizzati su disco, quindi rimangono modificabili in qualsiasi editor di testo e sopravvivono a qualsiasi futura fine del ciclo di vita di Logseq.
Diario quotidiano
Le pagine di appunti giornalieri creano un registro del flusso di coscienza che fa emergere schemi nel tempo e si collegano senza sforzo a pagine tematiche.
Vista grafico
Visualizza le relazioni tra le note come un grafico interattivo, rendendo piÃ¹ facile scoprire connessioni nascoste in una base di conoscenza in crescita.
Query e template
Esegui query Datalog sulla tua base di conoscenza e crea modelli riutilizzabili per note di riunione, libri, progetti e flussi di lavoro ricorrenti.
Incentrata sulla privacy per design
L'applicazione web funziona interamente lato client; le note risiedono in una cartella locale controllata dal browser e non lasciano mai il tuo dispositivo a meno che tu non scelga di sincronizzare con git o un altro livello di sincronizzazione.
PerchÃ© eseguire Logseq su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .