Distribuisci Hollama con 1 click.
Interfaccia web minimale per chattare con i modelli Ollama e OpenAI che memorizza ogni conversazione nel tuo browser.
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Cosa puoi costruire con Hollama
Hollama Ã¨ un client di chat focalizzato per modelli linguistici di grandi dimensioni che si connette direttamente dal tuo browser a uno o piÃ¹ server Ollama, endpoint compatibili con OpenAI, o entrambi contemporaneamente. Non c'Ã¨ un database centrale, nessun sistema di account e nessuna telemetria â€” sessioni, prompt, impostazioni e chiavi API risiedono tutti nell'archiviazione locale del browser e non toccano mai il server che ospita l'interfaccia utente (UI).
L'auto-hosting di Hollama su un VPS offre a un piccolo team un URL unico e sempre attivo per comunicare con modelli Ollama privati o chiavi OpenAI condivise, con un'interfaccia pulita in stile editor progettata per prompt lunghi, modelli di ragionamento e conversazioni ricche di codice.
FunzionalitÃ principali di Hollama
Ollama e OpenAI
Connettiti ai server Ollama locali, a OpenAI o a qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI, e passa da uno all'altro all'interno di una singola sessione.
Supporto multi-server
Registra piÃ¹ server Ollama e OpenAI contemporaneamente e instrada ogni sessione a un backend diverso senza riconfigurare l'app.
Archiviazione locale del browser
Ogni sessione, prompt, impostazione e chiave API Ã¨ archiviata nella memoria locale del browser, quindi le chat non risiedono mai sul VPS o su un server di terze parti.
Prompt di qualitÃ editoriale
Campi di prompt ampi con funzionalitÃ di editor di codice, rendering Markdown, evidenziazione della sintassi e notazione matematica KaTeX, pensati per il lavoro tecnico.
Ragionamento e visione
Supporto di prima classe per modelli di ragionamento e modelli di visione con input di immagini, ideale per le nuove versioni di Ollama e OpenAI.
Importazione ed esportazione
Esegui il backup o sposta le sessioni tra dispositivi con lo strumento di importazione ed esportazione integrato, in modo che l'archiviazione del browser non sia mai un vincolo.
PerchÃ© eseguire Hollama su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .