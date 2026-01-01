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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Hollama

Hollama Ã¨ un client di chat focalizzato per modelli linguistici di grandi dimensioni che si connette direttamente dal tuo browser a uno o piÃ¹ server Ollama, endpoint compatibili con OpenAI, o entrambi contemporaneamente. Non c'Ã¨ un database centrale, nessun sistema di account e nessuna telemetria â€” sessioni, prompt, impostazioni e chiavi API risiedono tutti nell'archiviazione locale del browser e non toccano mai il server che ospita l'interfaccia utente (UI).

L'auto-hosting di Hollama su un VPS offre a un piccolo team un URL unico e sempre attivo per comunicare con modelli Ollama privati o chiavi OpenAI condivise, con un'interfaccia pulita in stile editor progettata per prompt lunghi, modelli di ragionamento e conversazioni ricche di codice.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Hollama

Ollama e OpenAI

Connettiti ai server Ollama locali, a OpenAI o a qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI, e passa da uno all'altro all'interno di una singola sessione.

Supporto multi-server

Registra piÃ¹ server Ollama e OpenAI contemporaneamente e instrada ogni sessione a un backend diverso senza riconfigurare l'app.

Archiviazione locale del browser

Ogni sessione, prompt, impostazione e chiave API Ã¨ archiviata nella memoria locale del browser, quindi le chat non risiedono mai sul VPS o su un server di terze parti.

Prompt di qualitÃ  editoriale

Campi di prompt ampi con funzionalitÃ  di editor di codice, rendering Markdown, evidenziazione della sintassi e notazione matematica KaTeX, pensati per il lavoro tecnico.

Ragionamento e visione

Supporto di prima classe per modelli di ragionamento e modelli di visione con input di immagini, ideale per le nuove versioni di Ollama e OpenAI.

Importazione ed esportazione

Esegui il backup o sposta le sessioni tra dispositivi con lo strumento di importazione ed esportazione integrato, in modo che l'archiviazione del browser non sia mai un vincolo.

PerchÃ© eseguire Hollama su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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