Distribuisci Fireshare con installazione a un click.
Piattaforma self-hosted di condivisione video e immagini per clip di gioco con link condivisibili unici e accesso protetto da password.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con Fireshare
Fireshare Ã¨ una piattaforma di condivisione multimediale self-hosted progettata per la condivisione di clip di gioco, video e immagini tramite link condivisibili unici per ogni elemento. Carica le tue registrazioni una volta e condividile individualmente con gli amici o pubblicamente â€” ogni clip ottiene il proprio URL, con protezione tramite password opzionale per gli elementi che desideri mantenere semi-privati.
A differenza dei servizi video cloud, Fireshare funziona interamente sul tuo VPS senza limiti di caricamento, senza watermark e senza account richiesto per gli spettatori. I contenuti sono organizzati per gioco, navigabili tramite un feed pubblico o privato e sottoscrivibili via RSS â€” offrendo al tuo pubblico una vera e propria casa per i tuoi contenuti video senza inviarli a una piattaforma di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Fireshare
Link condivisibili per clip
Ogni video e immagine ottiene un URL pubblico unico che puoi condividere direttamente â€” nessuna creazione forzata di account o reindirizzamento della piattaforma per gli spettatori.
Condivisione protetta da password
Blocca singole clip o il tuo intero feed dietro una password cosÃ¬ controlli esattamente chi puÃ² visualizzare i tuoi contenuti.
Organizzazione basata sui giochi
Tagga e sfoglia i contenuti per titolo di gioco, mantenendo le tue clip organizzate e rendendo facile per gli spettatori trovare filmati per un gioco specifico.
Supporto feed RSS
Fireshare genera feed RSS in modo che i follower possano iscriversi e ricevere notifiche ogni volta che pubblichi nuovi clip o immagini.
Transcodifica video integrata
La transcodifica basata su CPU elabora automaticamente i caricamenti in formati ottimizzati per il web, in modo che i clip vengano riprodotti senza problemi in qualsiasi browser senza conversione manuale.
PerchÃ© eseguire Fireshare su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Posizione del server consigliata:
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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