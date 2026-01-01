Distribuisci Open WebUI con un click.
Interfaccia di chat AI self-hosted con RAG, supporto multi-modello e piena privacy â€” nessun dato lascia il tuo server.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Open WebUI
Open WebUI Ã¨ un'interfaccia web completa e self-hosted per modelli linguistici di grandi dimensioni che funziona con Ollama, OpenAI e qualsiasi API compatibile con OpenAI. Con oltre 140.000 stelle su GitHub, Ã¨ diventata la principale alternativa open-source ai servizi di chat AI basati su cloud, offrendo un'esperienza moderna simile a ChatGPT con la privacy e il controllo dell'auto-hosting.
La Generazione Aumentata da Recupero (RAG) integrata ti consente di creare basi di conoscenza dai tuoi documenti in modo che l'AI possa rispondere a domande con il contesto dei tuoi dati. Chiamate vocali, generazione di immagini, integrazione della ricerca web e chiamata di funzioni Python completano un set di funzionalitÃ che copre ricercatori individuali, team di sviluppo e aziende attente alla privacy.
FunzionalitÃ principali di Open WebUI
Supporto per piÃ¹ LLM
Connettiti a Ollama, OpenAI o a qualsiasi API compatibile con OpenAI e passa da un modello all'altro nella stessa conversazione.
Documento RAG
Carica documenti per creare una base di conoscenza e lascia che l'AI risponda alle domande con il contesto tratto direttamente dai tuoi file.
Integrazione ricerca web
Ottieni informazioni in tempo reale da oltre 15 fornitori di ricerca direttamente nelle conversazioni AI senza lasciare l'interfaccia.
Voce & Generazione di immagini
Riconoscimento vocale, sintesi vocale e generazione di immagini integrati tramite DALL-E, ComfyUI e AUTOMATIC1111.
Autenticazione Impresa
Supporto LDAP, SCIM 2.0 e OAuth insieme al controllo degli accessi basato sui ruoli per le implementazioni di team e organizzazioni.
PerchÃ© eseguire Open WebUI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .