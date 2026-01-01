Distribuisci ZincSearch con un click.
Motore di ricerca open source leggero, costruito in Go, che offre una ricerca full-text con una frazione dell'utilizzo delle risorse di Elasticsearch.
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Cosa puoi costruire con ZincSearch
ZincSearch Ã¨ un motore di ricerca open source scritto in Go che funge da alternativa leggera a Elasticsearch, progettato per i team che necessitano di una ricerca full-text veloce senza dover gestire un cluster basato su JVM. Viene fornito come un singolo binario, funziona comodamente con meno di 1GB di RAM, espone un'API di ingestione compatibile con Elasticsearch e include un'interfaccia utente web Vue integrata per l'indicizzazione dei dati e l'esecuzione di query.
L'auto-hosting di ZincSearch sul tuo VPS mantiene i dati di log, gli indici dei documenti e le analisi di ricerca sotto il tuo controllo, evitando al contempo i costi e il sovraccarico operativo di Elasticsearch gestito o delle piattaforme di ricerca ospitate â€” e il design senza schema significa che puoi iniziare a indicizzare documenti JSON in pochi minuti dal deployment.
FunzionalitÃ principali di ZincSearch
Impronta monobinario
Funziona con meno di 1GB di RAM senza JVM, senza ottimizzazione Lucene e senza bootstrap del cluster â€” ideale per piani VPS piÃ¹ piccoli.
API compatibile con Elasticsearch
Il supporto integrato per l'API di ingestione di Elasticsearch consente ai log shipper e ai client esistenti di inviare documenti senza modifiche al codice.
UI web integrata
L'interfaccia basata su Vue per la gestione degli indici, l'esecuzione di query di ricerca e l'esplorazione dei documenti Ã¨ inclusa di serie.
Indicizzazione senza schema
Indicizza i documenti JSON direttamente con rilevamento automatico dei campi â€” non sono richieste definizioni di mappatura preliminari.
Autenticazione integrata
L'autenticazione basata su token Ã¨ inclusa e abilitata per impostazione predefinita, senza alcun plugin di sicurezza separato da configurare.
Aggregazioni e filtri
Le query di aggregazione standard alimentano dashboard, analisi dei log ed esperienze di ricerca filtrate su milioni di documenti.
PerchÃ© eseguire ZincSearch su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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