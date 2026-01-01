Distribuisci phpIPAM con installazione in un click.
Strumento di gestione degli indirizzi IP open source per il tracciamento e l'organizzazione di sottoreti IPv4/IPv6 e risorse di rete.
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Cosa puoi costruire con phpIPAM
phpIPAM Ã¨ un'applicazione di gestione degli indirizzi IP (IPAM) self-hosted e basata sul web che offre agli amministratori di rete un modo strutturato per tracciare e organizzare lo spazio degli indirizzi IPv4 e IPv6. Invece di mantenere fogli di calcolo o affidarsi a software proprietari di gestione della rete, phpIPAM fornisce un'interfaccia basata su database per la pianificazione delle subnet, il tracciamento dell'allocazione IP, la gestione delle VLAN e la scoperta automatizzata della rete.
Eseguire phpIPAM sulla propria infrastruttura significa che i tuoi dati sugli indirizzi IP â€” subnet, assegnazioni VLAN, mappature NAT e record dei dispositivi â€” rimangono su server che controlli senza dipendenza dal cloud o costi di licenza. Lo scanner di rete integrato esegue il ping degli host secondo una pianificazione configurabile per mantenere aggiornato lo stato IP, e la REST API ti consente di integrare la gestione IP in pipeline di provisioning e flussi di lavoro di automazione.
FunzionalitÃ principali di phpIPAM
Visualizzazione sottorete
Visualizza graficamente lo spazio di indirizzi IPv4 e IPv6, con il tracciamento dello spazio libero e la gerarchia delle sottoreti visualizzata a colpo d'occhio.
Scansione di rete automatizzata
La scoperta di rete integrata esegue il ping degli host secondo una pianificazione configurabile e aggiorna automaticamente lo stato IP senza input manuale.
Gestione VLAN e VRF
Traccia VLAN e VRF insieme agli indirizzi IP per mantenere un quadro completo della segmentazione della tua rete.
Accesso API REST
La gestione programmatica degli IP tramite REST API ti consente di integrare phpIPAM nei flussi di lavoro di provisioning e nell'automazione dell'infrastruttura.
Integrazione PowerDNS
Sincronizza i record di hostname e IP direttamente con PowerDNS per mantenere i dati DNS e IPAM coerenti senza aggiornamenti manuali.
PerchÃ© eseguire phpIPAM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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