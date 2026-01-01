phpIPAM Ã¨ un'applicazione di gestione degli indirizzi IP (IPAM) self-hosted e basata sul web che offre agli amministratori di rete un modo strutturato per tracciare e organizzare lo spazio degli indirizzi IPv4 e IPv6. Invece di mantenere fogli di calcolo o affidarsi a software proprietari di gestione della rete, phpIPAM fornisce un'interfaccia basata su database per la pianificazione delle subnet, il tracciamento dell'allocazione IP, la gestione delle VLAN e la scoperta automatizzata della rete.

Eseguire phpIPAM sulla propria infrastruttura significa che i tuoi dati sugli indirizzi IP â€” subnet, assegnazioni VLAN, mappature NAT e record dei dispositivi â€” rimangono su server che controlli senza dipendenza dal cloud o costi di licenza. Lo scanner di rete integrato esegue il ping degli host secondo una pianificazione configurabile per mantenere aggiornato lo stato IP, e la REST API ti consente di integrare la gestione IP in pipeline di provisioning e flussi di lavoro di automazione.