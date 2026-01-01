Distribuisci Scada-LTS con installazione in un click.
Sistema SCADA web open-source per il monitoraggio industriale, dashboard, allarmi e il controllo di dispositivi basato su protocollo.
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Cosa puoi costruire con Scada-LTS
Scada-LTS Ã¨ un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) basato su Java e nativo del web, progettato per gli ingegneri che necessitano di monitorare e controllare apparecchiature industriali da un browser. Derivato dal collaudato codebase di Mango Automation, include un editor di visualizzazione grafica, la registrazione dei dati storici, la gestione degli allarmi, lo scripting e driver integrati per Modbus, SNMP, OPC e altri protocolli industriali â€” senza licenze proprietarie o costi per tag.
L'auto-hosting di Scada-LTS sul tuo VPS mantiene i dati di processo, le credenziali dei dispositivi e l'attivitÃ dell'operatore interamente all'interno della tua infrastruttura, rendendo al contempo le dashboard accessibili ai team sul campo tramite HTTPS standard senza esporre i PLC a internet pubblico.
FunzionalitÃ principali di Scada-LTS
Driver multi-protocollo
Sorgenti di dati native Modbus, SNMP, OPC, HTTP e SQL si connettono a PLC, sensori e sistemi esistenti senza gateway di terze parti.
Editor di viste grafiche
Il costruttore di visualizzazioni Drag e drop consente agli ingegneri di comporre diagrammi di simulazione in tempo reale, indicatori e grafici di tendenza direttamente nel browser.
Allarmi e gestori di eventi
Livelli di allarme configurabili con azioni via email, scripting e set-point trasformano le anomalie in risposte automatizzate in tutto l'impianto.
Registrazione dati storici
Ogni punto dati Ã¨ marcato temporalmente e archiviato in MySQL, consentendo analisi delle tendenze a lungo termine, rapporti e tracce di audit normativi.
Scripting e punti meta
Metapunti e gestori di eventi basati su JavaScript calcolano valori derivati, KPI e logica personalizzata senza servizi esterni.
Architettura web-nativa
Funziona in Apache Tomcat con un'interfaccia utente completamente basata su browser, quindi gli operatori accedono alle dashboard da qualsiasi dispositivo sulla rete.
PerchÃ© eseguire Scada-LTS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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