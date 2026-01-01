Distribuisci SoulSync con 1 click.
Piattaforma automatizzata per la scoperta musicale e la gestione della collezione che collega i servizi di streaming alla tua libreria auto-ospitata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SoulSync
SoulSync Ã¨ una piattaforma intelligente per la gestione della musica che collega i tuoi account di streaming â€” Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer â€” alla tua libreria musicale self-hosted. Specchia automaticamente le playlist, monitora gli artisti per le nuove uscite, arricchisce i metadati tramite dieci worker in background paralleli e organizza i file scaricati utilizzando le tue convenzioni di denominazione preferite.
A differenza dei server multimediali passivi, SoulSync gestisce attivamente la tua collezione: genera playlist di scoperta personalizzate, sincronizza la cronologia di ascolto e si integra con Plex, Jellyfin o Navidrome per mantenere la tua libreria locale in linea con i tuoi gusti di streaming. Il self-hosting mantiene i tuoi dati di ascolto privati e la tua collezione completamente sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di SoulSync
Sincronizzazione del servizio di streaming
Sincronizza le playlist da Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer direttamente nella tua libreria musicale locale con aggiornamenti automatici.
Monitoraggio delle uscite degli artisti
Segui i tuoi artisti preferiti e scarica automaticamente le nuove uscite non appena appaiono sulle piattaforme di streaming connesse.
Arricchimento dei metadati
Dieci worker in background paralleli estraggono copertine, testi e tag da MusicBrainz, Spotify, Genius e LRClib per mantenere la tua collezione ben organizzata.
Integrazione server multimediale
Connettiti a Plex, Jellyfin o Navidrome in modo che la tua libreria locale rimanga sincronizzata con la tua cronologia di streaming e le playlist.
Playlist di scoperta
Genera playlist personalizzate â€” Release Radar, Discovery Weekly e mix per decennio o genere â€” in base alle tue abitudini di ascolto.
PerchÃ© eseguire SoulSync su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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