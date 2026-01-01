Distribuisci Watcharr con installazione in un click.
Lista di contenuti visti self-hosted per film, serie TV, anime e giochi con UI moderna e account utente integrati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Watcharr
Watcharr Ã¨ un tracker di liste di contenuti visti open-source che consolida film, serie TV, anime e videogiochi in un'unica libreria self-hosted. Costruito con Go e SvelteKit, estrae metadati da TMDB, IGDB, AniList e Jikan cosÃ¬ ogni voce arriva con poster, cast e dettagli degli episodi senza inserimento manuale.
L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la tua cronologia di visualizzazione, le valutazioni e l'attivitÃ degli amici lontane da servizi di terze parti come Trakt o MyAnimeList. L'autenticazione utente inclusa, la sincronizzazione con Jellyfin e Plex e l'archiviazione leggera su SQLite lo rendono adatto a tracker individuali, famiglie e piccole comunitÃ .
FunzionalitÃ principali di Watcharr
Monitoraggio unificato
Tieni traccia di film, serie TV, anime e giochi affiancati in un'unica libreria invece di destreggiarti tra app separate per ogni mezzo.
Stato e valutazioni
Contrassegna le voci come pianificato, in visione, completato, in sospeso o abbandonato, e allega valutazioni personali da 10 punti e pensieri a ogni titolo.
Fonti ricche di metadati
Recupera poster, cast, elenchi episodi e date di uscita da TMDB, IGDB, AniList e Jikan in modo che la tua libreria rimanga accurata senza modifiche manuali.
Autenticazione integrata
Gli account utente nativi con accesso opzionale a Jellyfin, Plex e OIDC consentono a famiglie e piccole comunitÃ di condividere un'istanza in modo sicuro.
Feed delle attivitÃ e amici
Segui altri utenti sulla tua istanza, sfoglia le loro liste pubbliche e visualizza un feed in tempo reale di modifiche di stato e nuove valutazioni.
Binario Go leggero
Contenitore singolo con SQLite integrato utilizza CPU e memoria minime, quindi gira comodamente sui piani VPS piÃ¹ piccoli.
PerchÃ© eseguire Watcharr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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