Watcharr Ã¨ un tracker di liste di contenuti visti open-source che consolida film, serie TV, anime e videogiochi in un'unica libreria self-hosted. Costruito con Go e SvelteKit, estrae metadati da TMDB, IGDB, AniList e Jikan cosÃ¬ ogni voce arriva con poster, cast e dettagli degli episodi senza inserimento manuale.

L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la tua cronologia di visualizzazione, le valutazioni e l'attivitÃ degli amici lontane da servizi di terze parti come Trakt o MyAnimeList. L'autenticazione utente inclusa, la sincronizzazione con Jellyfin e Plex e l'archiviazione leggera su SQLite lo rendono adatto a tracker individuali, famiglie e piccole comunitÃ .