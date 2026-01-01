Distribuisci GPT-Researcher con installazione in un clic.
Agente di ricerca AI autonomo che conduce ricerche sul deep web e genera rapporti dettagliati e citati in pochi minuti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con GPT-Researcher
GPT-Researcher Ã¨ un agente AI autonomo open-source progettato per condurre ricerche online complete su qualsiasi argomento. Utilizza un approccio multi-agente: un agente pianificatore scompone la domanda in sotto-query, gli agenti ricercatori raccolgono informazioni da decine di fonti contemporaneamente e un agente scrittore sintetizza i risultati in un rapporto strutturato e citato. Questo approccio parallelo riduce drasticamente il tempo necessario per produrre contenuti di livello di ricerca rispetto alla navigazione manuale o ai prompt LLM a singola query.
L'auto-hosting di GPT-Researcher ti dÃ il pieno controllo su quali fornitori LLM e API di ricerca connetti, quali dati vengono elaborati e come vengono archiviati i rapporti. Eseguirlo sul tuo VPS significa che gli argomenti di ricerca sensibili rimangono sulla tua infrastruttura, senza limiti di utilizzo da parte di servizi ospitati da terze parti.
FunzionalitÃ principali di GPT-Researcher
Ricerca multi-agente
Gli agenti di sub-query parallele raccolgono dati da decine di fonti contemporaneamente, producendo report dettagliati piÃ¹ velocemente di qualsiasi flusso di ricerca a thread singolo.
Report citati
Ogni rapporto generato include citazioni di fonti in linea e un elenco di riferimenti, rendendo i risultati verificabili e idonei all'uso professionale.
Diversi Tipi di Report
Genera rapporti di ricerca, elenchi di risorse, schemi o output formattati su misura per corrispondere all'esatto risultato finale richiesto dal tuo flusso di lavoro.
Supporto LLM Flessibile
Collega OpenAI, Anthropic, Ollama o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI, cosÃ¬ puoi bilanciare costi, velocitÃ e capacitÃ del modello per ogni attivitÃ di ricerca.
Integrazione ricerca web
Si integra con Tavily, Google, Bing e altri fornitori di ricerca per recuperare informazioni in tempo reale e aggiornate, invece di affidarsi a dati di addestramento statici.
PerchÃ© eseguire GPT-Researcher su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .