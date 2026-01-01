Installa Prowlarr con un click.
Gestore di indicizzatori centralizzato per lo stack arr â€” configura una volta oltre 500 indicizzatori Torrent e Usenet e sincronizzali automaticamente con tutte le tue app multimediali.
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Cosa puoi costruire con Prowlarr
Prowlarr Ã¨ l'hub degli indicizzatori per l'ecosistema di automazione multimediale arr. Invece di configurare ogni tracker e provider Usenet separatamente in Sonarr, Radarr, Lidarr e Readarr, li aggiungi una volta in Prowlarr ed esso sincronizza automaticamente la configurazione con ogni app connessa. Con il supporto per oltre 500 indicizzatori, il monitoraggio dello stato integrato e l'integrazione di Flaresolverr per i siti protetti da Cloudflare, Prowlarr elimina la manutenzione ripetitiva che deriva da uno stack multimediale multi-app.
L'esecuzione di Prowlarr su un VPS garantisce controlli dello stato degli indicizzatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una sincronizzazione istantanea su tutte le tue app multimediali, con velocitÃ di rete di livello enterprise per risultati di ricerca rapidi e archiviazione persistente che protegge le credenziali dei tuoi tracker privati e le definizioni personalizzate degli indicizzatori.
FunzionalitÃ principali di Prowlarr
Gestione Centralizzata dell'Indicizzatore
Aggiungi qualsiasi tracker Torrent o indicizzatore Usenet una volta in Prowlarr e invia automaticamente la configurazione a ogni app arr connessa â€” nessuna configurazione duplicata richiesta.
Oltre 500 indicizzatori supportati
Le definizioni preconfigurate coprono centinaia di tracker pubblici e privati e provider Usenet, con supporto Cardigann YAML per l'aggiunta di fonti personalizzate.
Monitoraggio della Salute
Prowlarr testa continuamente gli indicizzatori e segnala i fallimenti con rapporti di stato dettagliati, cosÃ¬ puoi individuare i tracker non funzionanti prima che smettano silenziosamente di fornire risultati.
Integrazione Flaresolverr
Il supporto integrato per Flaresolverr consente a Prowlarr di aggirare la protezione bot di Cloudflare sugli indicizzatori che altrimenti sarebbero inaccessibili agli strumenti automatizzati.
Ricerca e Statistiche
Esegui ricerche manuali su tutti gli indicizzatori contemporaneamente e rivedi i conteggi delle query per indicizzatore, i tassi di acquisizione e la cronologia delle prestazioni da un'unica dashboard.
PerchÃ© eseguire Prowlarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .