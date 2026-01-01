Prowlarr Ã¨ l'hub degli indicizzatori per l'ecosistema di automazione multimediale arr. Invece di configurare ogni tracker e provider Usenet separatamente in Sonarr, Radarr, Lidarr e Readarr, li aggiungi una volta in Prowlarr ed esso sincronizza automaticamente la configurazione con ogni app connessa. Con il supporto per oltre 500 indicizzatori, il monitoraggio dello stato integrato e l'integrazione di Flaresolverr per i siti protetti da Cloudflare, Prowlarr elimina la manutenzione ripetitiva che deriva da uno stack multimediale multi-app.

L'esecuzione di Prowlarr su un VPS garantisce controlli dello stato degli indicizzatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una sincronizzazione istantanea su tutte le tue app multimediali, con velocitÃ di rete di livello enterprise per risultati di ricerca rapidi e archiviazione persistente che protegge le credenziali dei tuoi tracker privati e le definizioni personalizzate degli indicizzatori.