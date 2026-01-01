Ente è un servizio di foto e video completamente open source, crittografato end-to-end, che privilegia la privacy. Ogni file viene crittografato sul tuo dispositivo prima che raggiunga il server, così solo tu e le persone che inviti esplicitamente potrete vedere i tuoi ricordi.

Ospitare autonomamente Ente sul tuo VPS ti offre la piena proprietà del database sottostante e dell'archiviazione oggetti compatibile con S3, mantenendo gli stessi raffinati client web, mobile e desktop utilizzati dal servizio pubblico. Album di famiglia, link pubblici, riconoscimento facciale sul dispositivo e archiviazione illimitata rimangono tutti sotto il tuo controllo anziché quello di terze parti.