Distribuisci Ente con installazione in 1 click.
Backup di foto e video crittografato end-to-end e open source, con album condivisi e machine learning su dispositivo.
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Cosa puoi costruire con Ente
Ente è un servizio di foto e video completamente open source, crittografato end-to-end, che privilegia la privacy. Ogni file viene crittografato sul tuo dispositivo prima che raggiunga il server, così solo tu e le persone che inviti esplicitamente potrete vedere i tuoi ricordi.
Ospitare autonomamente Ente sul tuo VPS ti offre la piena proprietà del database sottostante e dell'archiviazione oggetti compatibile con S3, mantenendo gli stessi raffinati client web, mobile e desktop utilizzati dal servizio pubblico. Album di famiglia, link pubblici, riconoscimento facciale sul dispositivo e archiviazione illimitata rimangono tutti sotto il tuo controllo anziché quello di terze parti.
Funzionalità principali di Ente
Crittografia end-to-end
Ogni foto e video viene crittografato sul tuo dispositivo utilizzando primitive crittograficamente verificate prima di essere caricato, in modo che né il server né nessun altro possa leggere la tua libreria.
Client multipiattaforma
App native per iOS e Android, app desktop per macOS, Windows e Linux, oltre a un'app web, mantengono la tua libreria accessibile ovunque con backup automatico in background.
Album di famiglia condivisi
Crea album condivisi con i membri della famiglia o invia link pubblici con password e scadenza opzionali, il tutto senza esporre i file sottostanti in chiaro.
Riconoscimento facciale sul dispositivo
Il Machine learning funziona interamente sul client per raggruppare le persone, rilevare oggetti e alimentare la ricerca semantica senza mai inviare dati non crittografati al server.
Storage compatibile con S3
Il bucket MinIO integrato memorizza gli oggetti localmente sul VPS e può essere sostituito con Backblaze B2, Wasabi o qualsiasi provider compatibile con S3 quando le librerie crescono.
Client open source
Ogni componente, incluse le app mobile e desktop, è con codice sorgente disponibile e verificabile in modo indipendente, così puoi verificare la crittografia tu stesso.
Perché eseguire Ente su Hostinger
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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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