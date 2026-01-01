Ant Media Server Community Edition è un motore di streaming open source progettato per video in diretta a bassissima latenza. Accetta l'acquisizione tramite RTMP, SRT e WebRTC e distribuisce i flussi agli spettatori tramite WebRTC (latenza di circa 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH e RTSP — tutto da un unico server. Una dashboard di amministrazione integrata ti consente di gestire i flussi, configurare le applicazioni e monitorare le connessioni senza strumenti esterni.

L'auto-hosting sul tuo VPS significa nessun costo per flusso, nessuna restrizione di piattaforme di terze parti e piena proprietà dei dati del tuo pubblico. Sia che tu stia costruendo una piattaforma di telemedicina, un'aula di e-learning, un'asta in diretta o una trasmissione sportiva, Ant Media Server ti offre una base pronta per la produzione che controlli interamente.