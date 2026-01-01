Installa Ant Media Server CE con installazione in un clic.
Server multimediale open-source che offre streaming WebRTC, RTMP, SRT e HLS in meno di un secondo, con una dashboard di amministrazione integrata.
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Cosa puoi costruire con Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition è un motore di streaming open source progettato per video in diretta a bassissima latenza. Accetta l'acquisizione tramite RTMP, SRT e WebRTC e distribuisce i flussi agli spettatori tramite WebRTC (latenza di circa 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH e RTSP — tutto da un unico server. Una dashboard di amministrazione integrata ti consente di gestire i flussi, configurare le applicazioni e monitorare le connessioni senza strumenti esterni.
L'auto-hosting sul tuo VPS significa nessun costo per flusso, nessuna restrizione di piattaforme di terze parti e piena proprietà dei dati del tuo pubblico. Sia che tu stia costruendo una piattaforma di telemedicina, un'aula di e-learning, un'asta in diretta o una trasmissione sportiva, Ant Media Server ti offre una base pronta per la produzione che controlli interamente.
Funzionalità principali di Ant Media Server CE
WebRTC a latenza ultra-bassa
Acquisizione e riproduzione di stream con una latenza end-to-end inferiore a 0,5 secondi tramite WebRTC, consentendo esperienze video interattive in tempo reale.
Acquisizione multi-protocollo
Accetta live stream da OBS, FFmpeg, telecamere IP e qualsiasi sorgente compatibile con RTMP, SRT o WebRTC senza configurazione aggiuntiva.
Consegna HLS e CMAF
Fornisci stream tramite HLS standard e CMAF LL-HLS in modo che gli spettatori su qualsiasi dispositivo o CDN possano guardare senza plugin.
Dashboard di amministrazione integrata
Gestisci le applicazioni di streaming, ispeziona le sessioni live e configura le impostazioni del server tramite la console web integrata alla porta 5080.
Registrazione e VOD
Registra automaticamente i live stream in MP4 o HLS e offrili come contenuto on-demand dallo stesso server.
Perché eseguire Ant Media Server CE su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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