Distribuisci DSpace con 1 click.
Repository istituzionale open source per la conservazione e la condivisione di ricerca accademica, tesi e collezioni digitali.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con DSpace
DSpace Ã¨ la piattaforma di repository open-source piÃ¹ utilizzata al mondo, che alimenta piÃ¹ di 2.000 repository istituzionali presso universitÃ , biblioteche, musei e organizzazioni di ricerca. Cattura, organizza e preserva materiali digitali di qualsiasi formato â€” articoli, tesi, set di dati, immagini e audio â€” con ricchi metadati Dublin Core e identificatori Handle persistenti per una citazione permanente.
L'auto-hosting di DSpace sul tuo VPS mantiene la piena proprietÃ dei contenuti accademici, delle politiche di conservazione e delle regole di accesso internamente. L'API REST inclusa, l'interfaccia Angular, il livello di scoperta Solr e l'endpoint OAI-PMH offrono alle istituzioni uno stack di repository completo senza costi SaaS ricorrenti o blocco del fornitore (vendor lock-in).
FunzionalitÃ principali di DSpace
Versionamento dell'articolo
Monitora piÃ¹ versioni di articoli, set di dati e tesi in modo che i ricercatori possano aggiornare i contributi senza perdere la cronologia delle citazioni.
Raccolta OAI-PMH
L'endpoint OAI-PMH integrato espone i metadati a Google Scholar, BASE e altri aggregatori per la scopribilitÃ globale.
Gestisci ID persistenti
Ogni elemento riceve un identificatore Handle.net permanente in modo che i link sopravvivano ai cambiamenti di URL e al rebranding istituzionale.
Ricerca basata su Solr
Il backend Solr dedicato offre navigazione sfaccettata, ricerca full-text e statistiche di utilizzo su milioni di elementi.
Flussi di lavoro configurabili
I flussi di lavoro di invio per collezione con fasi di revisione editoriale si adattano alle politiche di facoltÃ , biblioteca e dipartimento.
COAR Notify pronto
Il supporto nativo per i protocolli COAR Notify connette il tuo repository all'ecosistema emergente di open peer review.
PerchÃ© eseguire DSpace su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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