TrailBase Ã¨ un'alternativa a Firebase a singolo eseguibile e con latenza inferiore al millisecondo, costruita su Rust, SQLite e Wasmtime. Integra API REST e in tempo reale type-safe, autenticazione basata su JWT con provider OAuth2, un runtime WebAssembly integrato per la logica server personalizzata e una dashboard di amministrazione raffinata in un unico binario â€” in modo che un backend completo venga distribuito come un singolo processo senza alcun database esterno da gestire.

L'auto-hosting di TrailBase sul tuo VPS mantiene i record utente, i dati dell'applicazione e i token di autenticazione sotto il tuo pieno controllo, elimina i costi BaaS per richiesta e ti offre una latenza prevedibile grazie all'archiviazione locale di SQLite. Gli SDK client per TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin e C# facilitano l'integrazione con le app web e mobile.