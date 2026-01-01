Distribuisci TrailBase con un clic.
Alternativa open source a Firebase con API type-safe, sottoscrizioni in tempo reale, autenticazione e UI di amministrazione in un singolo eseguibile.
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Cosa puoi costruire con TrailBase
TrailBase Ã¨ un'alternativa a Firebase a singolo eseguibile e con latenza inferiore al millisecondo, costruita su Rust, SQLite e Wasmtime. Integra API REST e in tempo reale type-safe, autenticazione basata su JWT con provider OAuth2, un runtime WebAssembly integrato per la logica server personalizzata e una dashboard di amministrazione raffinata in un unico binario â€” in modo che un backend completo venga distribuito come un singolo processo senza alcun database esterno da gestire.
L'auto-hosting di TrailBase sul tuo VPS mantiene i record utente, i dati dell'applicazione e i token di autenticazione sotto il tuo pieno controllo, elimina i costi BaaS per richiesta e ti offre una latenza prevedibile grazie all'archiviazione locale di SQLite. Gli SDK client per TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin e C# facilitano l'integrazione con le app web e mobile.
FunzionalitÃ principali di TrailBase
API a tipo sicuro
Definisci le collezioni nell'interfaccia di amministrazione e TrailBase genera automaticamente endpoint REST type-safe con JSON Schema, eliminando il fragile codice CRUD scritto a mano.
Abbonamenti in tempo reale
Le API in tempo reale basate su push consentono ai client di iscriversi alle modifiche dei record e di rimanere sincronizzati senza polling, ideali per app collaborative e con aggiornamenti in tempo reale.
runtime WebAssembly
Esegui logica personalizzata lato server scritta in JavaScript, Rust o Go come componenti WASM in sandbox, senza la necessitÃ di ricostruire o riavviare il server.
Autenticazione integrata
Registrazione con email/password piÃ¹ provider OAuth2 come Google e Discord funzionano immediatamente utilizzando JWT e token di aggiornamento â€” nessun servizio di identitÃ separato richiesto.
Dashboard amministratore
Un'interfaccia utente web integrata ti permette di gestire tabelle, sfogliare i record, configurare l'autenticazione e ispezionare i log senza scrivere manualmente chiamate SQL o REST.
Singolo binario su SQLite
Tutto funziona da un unico eseguibile Rust supportato da SQLite, quindi le distribuzioni rimangono semplici e le query rimangono veloci senza un server di database separato.
PerchÃ© eseguire TrailBase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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