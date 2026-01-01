Distribuisci Convoy con installazione a un click.
Gateway per webhook cloud-native e open source per acquisire, memorizzare, eseguire il debug e consegnare in modo affidabile milioni di eventi webhook.
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Cosa puoi costruire con Convoy
Convoy Ã¨ un gateway di webhook cloud-native open-source, progettato per acquisire, persistere, eseguire il debug, consegnare e gestire in modo sicuro milioni di eventi webhook su larga scala. Progettato per i team di ingegneri che inviano eventi ai clienti o ricevono eventi da terze parti, risolve il problema operativo della creazione di un'infrastruttura webhook affidabile â€” tentativi automatici, verifica della firma, gestione dei messaggi non recapitabili e una dashboard di amministrazione completa per ispezionare ogni consegna.
L'auto-hosting di Convoy mantiene i payload degli eventi, gli endpoint dei clienti e i log di consegna all'interno del tuo VPS, senza prezzi per evento e senza visibilitÃ di terze parti sul tuo traffico. PostgreSQL e Redis vengono forniti preconfigurati, quindi il gateway Ã¨ pronto per i carichi di lavoro di webhook di produzione fin dal primo deployment.
FunzionalitÃ principali di Convoy
Consegna affidabile
Le strategie di ripetizione automatica esponenziale e lineare impediscono che i fallimenti transitori presso gli endpoint dei clienti causino la perdita degli eventi webhook.
Verifica della firma
Firma le richieste in uscita con HMAC e verifica i webhook in entrata in modo che ogni evento possa essere considerato affidabile da mittente e destinatario.
Pannello di controllo amministratore
Ispeziona, filtra e riproduci ogni consegna di webhook da un'interfaccia utente integrata senza scrivere strumenti di debug personalizzati.
Gateway bidirezionale
Agisce sia come editore in uscita verso i clienti sia come gateway in entrata per ricevere in modo sicuro i webhook di terze parti.
Lavoratori scalabili
Processi web e agent separati ti consentono di scalare il throughput di acquisizione e consegna indipendentemente man mano che il volume degli eventi cresce.
Dati self-hosted
I payload dei webhook, i segreti degli endpoint e la cronologia delle consegne rimangono sulla tua infrastruttura senza costi SaaS per evento.
PerchÃ© eseguire Convoy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .