Distribuisci Pocket ID con 1 click.
Fornitore OIDC solo con Passkey che aggiunge il single sign-on senza password a tutte le tue app self-hosted.
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Cosa puoi costruire con Pocket ID
Pocket ID Ã¨ un provider di identitÃ OIDC leggero e open-source con una differenza fondamentale: supporta solo le passkey per l'autenticazione, senza alcun accesso tramite password. Gli utenti registrano una passkey una volta â€” utilizzando il proprio telefono, chiave hardware o dati biometrici â€” e da quel momento si autenticano a qualsiasi app connessa con un singolo gesto.
L'auto-hosting di Pocket ID sul tuo VPS ti offre un livello di single sign-on per tutti i tuoi servizi auto-ospitati senza dover eseguire una piattaforma di identitÃ pesante. Un singolo container con storage SQLite integrato significa che non c'Ã¨ nulla da mantenere â€” connetti le tue app come client OIDC ed elimina le password dall'intero stack auto-ospitato.
FunzionalitÃ principali di Pocket ID
Autenticazione solo con Passkey
L'autenticazione avviene esclusivamente tramite le passkey WebAuthn â€” nessuna password da gestire, divulgare o reimpostare su qualsiasi applicazione connessa.
Provider OIDC
Agisce come un provider OpenID Connect conforme agli standard, in modo che qualsiasi app che supporta OIDC possa delegare l'autenticazione a Pocket ID.
Portale self-service utente
Gli utenti gestiscono le proprie passkey, le sessioni attive e le applicazioni autorizzate tramite una chiara dashboard self-service.
Integrazione LDAP
Connettiti a un LDAP o Active Directory esistente per importare gli utenti invece di gestire gli account manualmente in Pocket ID.
Log di controllo
Tieni traccia di ogni accesso, registrazione di passkey e evento di autorizzazione del client con un registro di audit ricercabile integrato.
PerchÃ© eseguire Pocket ID su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .