Distribuisci Coder con 1 click.
Piattaforma open-source per il provisioning di ambienti di sviluppo cloud self-hosted da template Terraform sulla tua infrastruttura.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Coder
Coder è la piattaforma open-source leader per ambienti di sviluppo cloud self-hosted, utilizzata dalle organizzazioni di ingegneria per standardizzare, proteggere e scalare la loro infrastruttura per sviluppatori. I team della piattaforma definiscono gli spazi di lavoro come template Terraform — specificando l'IDE, le dipendenze, l'allocazione delle risorse e l'accesso alla rete — e gli sviluppatori avviano ambienti coerenti e pronti per la codifica in pochi minuti, invece di impiegare giorni per la configurazione locale.
L'auto-hosting di Coder sul tuo VPS significa che il codice sorgente e le credenziali non lasciano mai la tua infrastruttura, soddisfacendo rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. L'integrazione del socket Docker consente a Coder di fornire spazi di lavoro basati su container direttamente sull'host, offrendo a ogni sviluppatore ambienti isolati supportati dalla capacità di calcolo del tuo VPS, mentre tu mantieni il controllo centralizzato su risorse, log di audit e politiche di accesso.
Funzionalità principali di Coder
Terraform workspace templates
Definisci ambienti di sviluppo riproducibili come codice e fornisci spazi di lavoro coerenti per ogni sviluppatore con un clic.
Qualsiasi IDE supportato
Gli sviluppatori si connettono utilizzando VS Code, JetBrains o editor basati su browser tramite SSH senza modificare il loro flusso di lavoro preferito.
Avvio automatico e arresto automatico
Gli spazi di lavoro si avviano automaticamente all'accesso e si arrestano in base a una pianificazione, riducendo il consumo di risorse inattive e i costi dell'infrastruttura.
SSO e registrazione degli audit
Integrati con OIDC, GitHub o provider di identità aziendali e mantieni registri di controllo completi per la sicurezza e la conformità.
Resource quotas
Imposta limiti di CPU e memoria per utente per impedire che gli spazi di lavoro fuori controllo consumino tutte le risorse VPS disponibili.
Perché eseguire Coder su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
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