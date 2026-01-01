Coder è la piattaforma open-source leader per ambienti di sviluppo cloud self-hosted, utilizzata dalle organizzazioni di ingegneria per standardizzare, proteggere e scalare la loro infrastruttura per sviluppatori. I team della piattaforma definiscono gli spazi di lavoro come template Terraform — specificando l'IDE, le dipendenze, l'allocazione delle risorse e l'accesso alla rete — e gli sviluppatori avviano ambienti coerenti e pronti per la codifica in pochi minuti, invece di impiegare giorni per la configurazione locale.

L'auto-hosting di Coder sul tuo VPS significa che il codice sorgente e le credenziali non lasciano mai la tua infrastruttura, soddisfacendo rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. L'integrazione del socket Docker consente a Coder di fornire spazi di lavoro basati su container direttamente sull'host, offrendo a ogni sviluppatore ambienti isolati supportati dalla capacità di calcolo del tuo VPS, mentre tu mantieni il controllo centralizzato su risorse, log di audit e politiche di accesso.