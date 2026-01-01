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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Passbolt

Passbolt Ã¨ un gestore di password open-source progettato per i team che necessitano di archiviare, condividere e controllare le credenziali in modo sicuro. Ogni password Ã¨ crittografata end-to-end utilizzando OpenPGP prima che lasci il browser â€” il server non vede mai i tuoi segreti in chiaro. A differenza dei vault generici, Passbolt Ã¨ progettato da zero per la collaborazione: puoi condividere password individuali o intere cartelle con i colleghi senza mai esporre la chiave sottostante.

L'auto-hosting di Passbolt sul tuo VPS significa che il tuo database delle credenziali non tocca mai un server di terze parti. Tu controlli le chiavi di crittografia, i log di accesso e la politica di conservazione dei dati â€” un requisito fondamentale per i team soggetti a obblighi di conformitÃ  come SOC 2, ISO 27001 o GDPR.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Passbolt

Crittografia end-to-end

Tutte le password sono crittografate con OpenPGP nel browser prima di essere inviate al server, quindi l'host non ha mai accesso ai segreti in chiaro.

Condivisione granulare

Condividi password o cartelle individuali con utenti o gruppi specifici, con controlli di accesso in lettura o scrittura basati su permessi.

Registro di audit completo

Ogni accesso, condivisione, copia e aggiornamento viene registrato con un timestamp e l'identitÃ  dell'utente, fornendo ai team di sicurezza una cronologia completa delle attivitÃ  delle credenziali.

Estensione del browser

Le estensioni ufficiali per Chrome e Firefox compilano automaticamente le credenziali sui siti corrispondenti direttamente dal vault, senza esporre le password negli appunti.

REST API e CLI

Un'API REST completa e uno strumento CLI ufficiale consentono ai team DevOps di integrare Passbolt in script di provisioning, pipeline CI/CD e flussi di lavoro di rotazione dei segreti.

PerchÃ© eseguire Passbolt su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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