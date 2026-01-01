Distribuisci Passbolt con un click.
Gestore di password per team open source, creato per la collaborazione, con crittografia end-to-end e privacy self-hosted.
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Cosa puoi costruire con Passbolt
Passbolt Ã¨ un gestore di password open-source progettato per i team che necessitano di archiviare, condividere e controllare le credenziali in modo sicuro. Ogni password Ã¨ crittografata end-to-end utilizzando OpenPGP prima che lasci il browser â€” il server non vede mai i tuoi segreti in chiaro. A differenza dei vault generici, Passbolt Ã¨ progettato da zero per la collaborazione: puoi condividere password individuali o intere cartelle con i colleghi senza mai esporre la chiave sottostante.
L'auto-hosting di Passbolt sul tuo VPS significa che il tuo database delle credenziali non tocca mai un server di terze parti. Tu controlli le chiavi di crittografia, i log di accesso e la politica di conservazione dei dati â€” un requisito fondamentale per i team soggetti a obblighi di conformitÃ come SOC 2, ISO 27001 o GDPR.
FunzionalitÃ principali di Passbolt
Crittografia end-to-end
Tutte le password sono crittografate con OpenPGP nel browser prima di essere inviate al server, quindi l'host non ha mai accesso ai segreti in chiaro.
Condivisione granulare
Condividi password o cartelle individuali con utenti o gruppi specifici, con controlli di accesso in lettura o scrittura basati su permessi.
Registro di audit completo
Ogni accesso, condivisione, copia e aggiornamento viene registrato con un timestamp e l'identitÃ dell'utente, fornendo ai team di sicurezza una cronologia completa delle attivitÃ delle credenziali.
Estensione del browser
Le estensioni ufficiali per Chrome e Firefox compilano automaticamente le credenziali sui siti corrispondenti direttamente dal vault, senza esporre le password negli appunti.
REST API e CLI
Un'API REST completa e uno strumento CLI ufficiale consentono ai team DevOps di integrare Passbolt in script di provisioning, pipeline CI/CD e flussi di lavoro di rotazione dei segreti.
PerchÃ© eseguire Passbolt su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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