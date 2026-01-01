Installa Bytebase con un clic.
Piattaforma DevOps per database open-source per revisionare, approvare e distribuire in sicurezza le modifiche allo schema tra gli ambienti.
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Cosa puoi costruire con Bytebase
Bytebase è una piattaforma DevOps open-source per database che porta la disciplina dell'ingegneria del software alla gestione delle modifiche ai database. Mentre la maggior parte dei team si affida a script SQL ad hoc o ad approvazioni informali da parte dei DBA, Bytebase offre flussi di lavoro di revisione strutturati, pipeline di implementazione multi-ambiente e oltre 200 regole di revisione SQL integrate che rispecchiano il modo in cui il codice dell'applicazione viene rilasciato.
Supporta oltre 20 sistemi di database — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake e altri — da un'unica interfaccia web. L'auto-hosting mantiene le credenziali del database e la cronologia delle modifiche interamente all'interno della tua infrastruttura, senza che alcun servizio di terze parti acceda mai ai tuoi schemi o dati.
Funzionalità principali di Bytebase
Flussi di lavoro di modifica del Database
Instrada ogni migrazione di schema attraverso passaggi di revisione e approvazione configurabili prima che raggiunga qualsiasi ambiente di database.
Revisione SQL integrata
Oltre 200 regole individuano automaticamente anti-pattern, indici mancanti e operazioni distruttive prima che una modifica venga approvata.
Integrazione GitOps
Collega Bytebase al tuo repository Git in modo che le migrazioni del database seguano lo stesso processo di pull request del codice dell'applicazione.
Implementazioni multi-ambiente
Definisci pipeline ordinate attraverso gli ambienti di sviluppo, staging e produzione con gate di approvazione richiesti ad ogni fase.
Audit e conformità
Ogni migrazione e approvazione viene registrata in un registro a prova di manomissione con timestamp e attribuzione utente, a supporto di SOC 2 e framework simili.
Perché eseguire Bytebase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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