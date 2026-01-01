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Editor di diagrammi di database open-source che visualizza istantaneamente qualsiasi schema da una singola query SQL, senza richiedere credenziali memorizzate.
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Cosa puoi costruire con ChartDB
ChartDB è un editor di diagrammi di database basato su browser che consente a sviluppatori e DBA di visualizzare qualsiasi schema di database senza collegare lo strumento direttamente al loro database. Una singola "Smart Query" — un'istruzione SQL che esegui nel tuo client — restituisce i metadati dello schema come JSON. Incollala in ChartDB e genererà immediatamente un ERD interattivo completo, senza account, senza credenziali memorizzate e senza che alcuna password del database lasci mai il tuo terminale.
La funzione di esportazione DDL basata su AI genera script di migrazione tra dialetti di database, utile per i team che pianificano migrazioni tra database o documentano modifiche allo schema per la revisione. L'auto-hosting di ChartDB mantiene tutte le informazioni sullo schema all'interno della tua infrastruttura anziché in uno strumento cloud di terze parti.
Funzionalità principali di ChartDB
Importazione query intelligente
Incolla il risultato di una singola query SQL per generare istantaneamente un ERD completo — non è richiesta alcuna connessione diretta al database o credenziali memorizzate.
Esportazione DDL AI
Genera script di migrazione SQL tra dialetti di database, aiutando i team a pianificare migrazioni tra database o a produrre documentazione dello schema.
Supporto per oltre 10 database
Funziona con PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase e altro ancora pronto all'uso.
Editor interattivo
Annota, riorganizza e ottimizza i diagrammi con un'interfaccia drag-and-drop progettata per schemi complessi e multi-tabella.
Molteplici formati di esportazione
Esporta diagrammi come SQL, DBML, JSON, PNG, JPG o SVG per la documentazione, la condivisione o l'integrazione con altri strumenti.
Perché eseguire ChartDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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