Distribuisci Onyx con installazione in un click.
Piattaforma di chat AI open source e di ricerca aziendale che connette ogni LLM alla conoscenza del tuo team.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Onyx
Onyx Ã¨ una piattaforma AI open-source che combina un'interfaccia di chat ricca di funzionalitÃ con la ricerca aziendale tra i documenti e le applicazioni del tuo team. Funziona con ogni principale fornitore di LLM â€” OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex e qualsiasi modello self-hosted esposto tramite Ollama o vLLM â€” cosÃ¬ sei libero di scegliere il modello piÃ¹ adatto a ogni attivitÃ senza riscrivere il tuo stack.
L'auto-hosting di Onyx sul tuo VPS mantiene le trascrizioni delle chat, i documenti indicizzati e le credenziali dei connettori su un'infrastruttura che controlli. Oltre quaranta connettori estraggono dati da Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira e altro ancora in un indice di ricerca unificato, in modo che le risposte citino gli originali invece di divulgare contesti sensibili a SaaS di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Onyx
Funziona con ogni LLM
Porta le tue chiavi API per OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI, inclusi i deployment locali di Ollama e vLLM.
Oltre quaranta connettori
Indicizza Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk e molti altri, in modo che le risposte della chat citino la tua reale conoscenza del team.
Agenti e assistenti AI
Crea assistenti personalizzati con prompt su misura, ambiti di connettori e strumenti, in modo che ogni team ottenga un'IA modellata sul proprio flusso di lavoro.
Citazioni e fondamento
Ogni risposta rimanda al documento di origine, cosÃ¬ gli utenti verificano le affermazioni e si fidano delle risposte invece di fare congetture sulle allucinazioni.
Permessi basati sui ruoli
Il controllo degli accessi a livello di documento eredita le autorizzazioni del sistema di origine, in modo che gli utenti vedano solo ciÃ² che Ã¨ giÃ loro consentito leggere.
Privacy self-hosted
Chat, vettori e documenti sorgente rimangono sul tuo VPS â€” nulla viene inviato ai server Onyx e mantieni il pieno controllo del traffico del modello e del connettore.
PerchÃ© eseguire Onyx su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .