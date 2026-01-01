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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Onyx

Onyx Ã¨ una piattaforma AI open-source che combina un'interfaccia di chat ricca di funzionalitÃ  con la ricerca aziendale tra i documenti e le applicazioni del tuo team. Funziona con ogni principale fornitore di LLM â€” OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex e qualsiasi modello self-hosted esposto tramite Ollama o vLLM â€” cosÃ¬ sei libero di scegliere il modello piÃ¹ adatto a ogni attivitÃ  senza riscrivere il tuo stack.

L'auto-hosting di Onyx sul tuo VPS mantiene le trascrizioni delle chat, i documenti indicizzati e le credenziali dei connettori su un'infrastruttura che controlli. Oltre quaranta connettori estraggono dati da Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira e altro ancora in un indice di ricerca unificato, in modo che le risposte citino gli originali invece di divulgare contesti sensibili a SaaS di terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Onyx

Funziona con ogni LLM

Porta le tue chiavi API per OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI, inclusi i deployment locali di Ollama e vLLM.

Oltre quaranta connettori

Indicizza Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk e molti altri, in modo che le risposte della chat citino la tua reale conoscenza del team.

Agenti e assistenti AI

Crea assistenti personalizzati con prompt su misura, ambiti di connettori e strumenti, in modo che ogni team ottenga un'IA modellata sul proprio flusso di lavoro.

Citazioni e fondamento

Ogni risposta rimanda al documento di origine, cosÃ¬ gli utenti verificano le affermazioni e si fidano delle risposte invece di fare congetture sulle allucinazioni.

Permessi basati sui ruoli

Il controllo degli accessi a livello di documento eredita le autorizzazioni del sistema di origine, in modo che gli utenti vedano solo ciÃ² che Ã¨ giÃ  loro consentito leggere.

Privacy self-hosted

Chat, vettori e documenti sorgente rimangono sul tuo VPS â€” nulla viene inviato ai server Onyx e mantieni il pieno controllo del traffico del modello e del connettore.

PerchÃ© eseguire Onyx su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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