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Sistema di aggregazione dei log scalabile orizzontalmente ispirato a Prometheus, progettato per l'indicizzazione efficiente in termini di costi delle etichette invece del testo completo.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Grafana Loki

Grafana Loki Ã¨ un sistema di aggregazione di log open-source costruito da Grafana Labs che adotta l'approccio di Prometheus ai log â€” indicizza solo un piccolo set di etichette di metadati per stream anzichÃ© l'intero contenuto del log, il che mantiene i costi di archiviazione e il sovraccarico operativo drasticamente inferiori rispetto ai database di log tradizionali. I log vengono inviati da agenti come Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector e interrogati con LogQL.

Questo template raggruppa Loki con Grafana preconfigurato come UI e pre-provisiona Loki come sorgente dati predefinita, cosÃ¬ i log sono ricercabili nella vista Esplora nel momento in cui lo stack si avvia. L'auto-hosting su un VPS mantiene i log sensibili delle applicazioni e di audit interamente all'interno della tua infrastruttura, senza costi di ingestione per GB.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Grafana Loki

Indicizzazione basata su etichette

Loki indicizza solo una manciata di etichette di metadati per stream di log invece dell'intero payload, riducendo i costi di archiviazione e memoria rispetto ai motori in stile Elasticsearch.

Linguaggio di query LogQL

Interroga i log con una sintassi ispirata a PromQL che supporta il filtraggio, il parsing e l'estrazione di metriche in modo da poter rappresentare graficamente i tassi di errore e la latenza direttamente dalle righe di log.

UI Grafana integrata

L'istanza Grafana inclusa viene fornita con Loki preconfigurato come sorgente dati, pronto per la vista Esplora, le dashboard e gli avvisi unificati fin dal primo giorno.

Ingestione multi-agente

Accetta i log da Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash e qualsiasi client che utilizzi l'API push di Loki per una raccolta flessibile su tutto il tuo stack.

Notifiche unificate

Definisci regole di avviso basate su LogQL tramite Grafana e instrada le notifiche a Slack, PagerDuty, email e webhook insieme ai tuoi avvisi metrici esistenti.

Archiviazione basata su filesystem

La modalitÃ  predefinita a singolo binario rende persistenti i chunk e l'indice TSDB su un volume Docker su disco, senza la necessitÃ  di un archivio oggetti esterno per iniziare.

PerchÃ© eseguire Grafana Loki su Hostinger

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