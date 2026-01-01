Distribuisci Grafana Loki con installazione in un click.
Sistema di aggregazione dei log scalabile orizzontalmente ispirato a Prometheus, progettato per l'indicizzazione efficiente in termini di costi delle etichette invece del testo completo.
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Cosa puoi costruire con Grafana Loki
Grafana Loki Ã¨ un sistema di aggregazione di log open-source costruito da Grafana Labs che adotta l'approccio di Prometheus ai log â€” indicizza solo un piccolo set di etichette di metadati per stream anzichÃ© l'intero contenuto del log, il che mantiene i costi di archiviazione e il sovraccarico operativo drasticamente inferiori rispetto ai database di log tradizionali. I log vengono inviati da agenti come Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector e interrogati con LogQL.
Questo template raggruppa Loki con Grafana preconfigurato come UI e pre-provisiona Loki come sorgente dati predefinita, cosÃ¬ i log sono ricercabili nella vista Esplora nel momento in cui lo stack si avvia. L'auto-hosting su un VPS mantiene i log sensibili delle applicazioni e di audit interamente all'interno della tua infrastruttura, senza costi di ingestione per GB.
FunzionalitÃ principali di Grafana Loki
Indicizzazione basata su etichette
Loki indicizza solo una manciata di etichette di metadati per stream di log invece dell'intero payload, riducendo i costi di archiviazione e memoria rispetto ai motori in stile Elasticsearch.
Linguaggio di query LogQL
Interroga i log con una sintassi ispirata a PromQL che supporta il filtraggio, il parsing e l'estrazione di metriche in modo da poter rappresentare graficamente i tassi di errore e la latenza direttamente dalle righe di log.
UI Grafana integrata
L'istanza Grafana inclusa viene fornita con Loki preconfigurato come sorgente dati, pronto per la vista Esplora, le dashboard e gli avvisi unificati fin dal primo giorno.
Ingestione multi-agente
Accetta i log da Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash e qualsiasi client che utilizzi l'API push di Loki per una raccolta flessibile su tutto il tuo stack.
Notifiche unificate
Definisci regole di avviso basate su LogQL tramite Grafana e instrada le notifiche a Slack, PagerDuty, email e webhook insieme ai tuoi avvisi metrici esistenti.
Archiviazione basata su filesystem
La modalitÃ predefinita a singolo binario rende persistenti i chunk e l'indice TSDB su un volume Docker su disco, senza la necessitÃ di un archivio oggetti esterno per iniziare.
PerchÃ© eseguire Grafana Loki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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