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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OTOBO

OTOBO Ã¨ una piattaforma di ticketing e gestione dei servizi completamente open source e basata sul web, derivata da ((OTRS)) Community Edition nel 2019. Offre funzionalitÃ  di helpdesk IT di livello enterprise â€” code di ticket, tracciamento SLA, una base di conoscenza/FAQ integrata, workflow ITSM e un CMDB â€” senza costi di licenza o vincoli del fornitore. OTOBO supporta la comunicazione multicanale tramite email, telefono e moduli web, e viene fornito con un motore di automazione basato su regole che gestisce instradamento, escalation e notifiche fin da subito.

L'auto-hosting di OTOBO sul tuo VPS mette tutti i dati dei ticket, i record dei clienti e i report SLA sotto il tuo controllo. Questo template distribuisce lo stack di produzione completo: l'applicazione web OTOBO e il demone in background, MariaDB per l'archiviazione persistente, un nodo Elasticsearch dedicato per una ricerca full-text veloce su tutti i ticket, e Redis per la cache di sessione e le prestazioni.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OTOBO

Ticketing multicanale

Ricevi e gestisci i ticket da email, moduli web e telefono in una coda unificata con una cronologia di audit completa e conversazioni concatenate.

SLA ed escalation

Definisci obiettivi di risposta e risoluzione per coda o cliente, con regole di escalation automatiche e notifiche agli agenti quando le scadenze si avvicinano.

knowledge base integrata

Pubblica articoli FAQ sia per clienti esterni che per agenti interni, riducendo i ticket ripetitivi e accelerando la risoluzione al primo contatto.

Potente automazione

Utilizza i filtri PostMaster integrati, i trigger dei ticket e le attivitÃ  pianificate per instradare, rispondere e chiudere automaticamente i ticket senza intervento manuale.

ITSM e CMDB

Estendi OTOBO con il modulo ITSM per gestire elementi di configurazione, richieste di modifica e cataloghi di servizi in un CMDB strutturato.

Ricerca full-text

L'integrazione Elasticsearch offre ricerca istantanea su milioni di ticket, note e allegati, mantenendo rapidi i tempi di risposta degli agenti a qualsiasi scala.

PerchÃ© eseguire OTOBO su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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