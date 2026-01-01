OTOBO Ã¨ una piattaforma di ticketing e gestione dei servizi completamente open source e basata sul web, derivata da ((OTRS)) Community Edition nel 2019. Offre funzionalitÃ di helpdesk IT di livello enterprise â€” code di ticket, tracciamento SLA, una base di conoscenza/FAQ integrata, workflow ITSM e un CMDB â€” senza costi di licenza o vincoli del fornitore. OTOBO supporta la comunicazione multicanale tramite email, telefono e moduli web, e viene fornito con un motore di automazione basato su regole che gestisce instradamento, escalation e notifiche fin da subito.

L'auto-hosting di OTOBO sul tuo VPS mette tutti i dati dei ticket, i record dei clienti e i report SLA sotto il tuo controllo. Questo template distribuisce lo stack di produzione completo: l'applicazione web OTOBO e il demone in background, MariaDB per l'archiviazione persistente, un nodo Elasticsearch dedicato per una ricerca full-text veloce su tutti i ticket, e Redis per la cache di sessione e le prestazioni.