Distribuisci Reactive Resume con installazione in un click.
Creatore di curriculum gratuito e open source che mantiene i tuoi dati di carriera sul tuo server personale, non su un cloud di terze parti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Reactive Resume
Reactive Resume Ã¨ un costruttore di curriculum open-source che privilegia la privacy e ti offre la piena proprietÃ dei tuoi dati di carriera. A differenza degli strumenti per curriculum SaaS che archiviano le tue informazioni su server di terze parti, l'auto-hosting su un VPS significa che i tuoi dati non lasciano mai la tua infrastruttura. Crea curriculum professionali utilizzando oltre 14 template progettati professionalmente, visualizza le modifiche in tempo reale ed esporta PDF perfetti al pixel â€” il tutto senza creare un account sulla piattaforma di qualcun altro.
Questa distribuzione include tutto il necessario: PostgreSQL per i dati utente, un renderer Chrome headless per la generazione di PDF e un archivio file locale compatibile con S3. L'assistenza alla scrittura AI opzionale Ã¨ disponibile tramite OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude se fornisci una chiave API.
FunzionalitÃ principali di Reactive Resume
Oltre 14 Modelli di Curriculum Vitae
Scegli tra template progettati professionalmente e personalizza font, colori e layout per abbinarsi al tuo stile personale.
Esportazione PDF pixel-perfetta
Genera PDF tramite un renderer Chrome headless integrato â€” nessun servizio di terze parti o plugin del browser richiesto.
Link Pubblici Condivisibili
Condividi il tuo curriculum tramite un URL unico che riflette sempre le tue ultime modifiche senza dover inviare nuovamente i file.
Assistenza alla scrittura AI
Migliora il contenuto del curriculum con suggerimenti da OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude utilizzando la tua chiave API.
Autenticazione a due fattori
Proteggi gli account con l'autenticazione a due fattori (2FA) basata su TOTP e il supporto opzionale per le passkey per l'accesso senza password.
PerchÃ© eseguire Reactive Resume su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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