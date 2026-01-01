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Server mock API HTTP standard di settore per simulare servizi REST, testare casi limite e sviluppare in parallelo.
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Cosa puoi costruire con WireMock
WireMock Ã¨ un simulatore API HTTP open-source che consente ai team di ingegneria di sostituire i servizi reali con mock programmabili. Definisci gli stub tramite un'API REST o file JSON, abbina le richieste in entrata tramite URL, intestazioni, parametri di query, cookie o contenuto del corpo, e restituisci risposte dinamiche generate con il templating Handlebars. Registra il traffico reale e riproducilo in seguito per replicare scenari di produzione offline.
L'auto-hosting di WireMock sul tuo VPS offre a ogni team un ambiente mock condiviso per test di contratto, dati demo, sostituti di API di terze parti e scenari di caos come l'iniezione di latenza o payload malformati. I volumi persistenti mantengono intatte le tue definizioni di mappatura, i file di risposta e le estensioni personalizzate tra i ridistribuzioni, in modo che i tuoi fixture di test viaggino con il server.
FunzionalitÃ principali di WireMock
Corrispondenza flessibile delle richieste
Abbina le richieste HTTP in entrata a pattern URL, intestazioni, parametri di query, cookie e contenuto del corpo JSON o XML per una selezione precisa dello stub.
Templating dinamico delle risposte
Genera risposte al volo utilizzando i template Handlebars con accesso a dati di richiesta, valori casuali, date e helper personalizzati.
Registrazione e riproduzione
Cattura il traffico in tempo reale da un upstream reale e riproduci le interazioni registrate in seguito per riprodurre scenari senza dipendenze di rete.
Simulazione di guasti e latenza
Inietta ritardi configurabili, connessioni interrotte e payload malformati per testare come la tua applicazione gestisce servizi downstream inaffidabili.
Scenari con stato
Modella flussi di lavoro a piÃ¹ passaggi con macchine a stati in modo che lo stesso endpoint possa restituire risposte diverse a seconda delle interazioni precedenti.
Amministratore REST API
Gestisci stub, registri delle richieste, scenari e registrazioni a livello programmatico tramite l'API di amministrazione per l'automazione CI/CD e le integrazioni degli strumenti.
PerchÃ© eseguire WireMock su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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