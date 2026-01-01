Distribuisci Koillection con 1 click.
Gestore di collezioni self-hosted per organizzare e catalogare qualsiasi tipo di collezione fisica o digitale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Koillection
Koillection Ã¨ un'applicazione self-hosted per la gestione delle collezioni che ti permette di catalogare qualsiasi cosa â€” libri, dischi in vinile, videogiochi, francobolli, carte collezionabili o qualsiasi altra collezione che gestisci. A differenza dei servizi di catalogazione basati su cloud, Koillection funziona interamente sul tuo server, mantenendo i dati della tua collezione privati e sotto il tuo pieno controllo.
Costruito su Symfony con un'interfaccia pulita e reattiva, Koillection supporta campi metadati personalizzati e web scraper, cosÃ¬ puoi arricchire gli elementi con le informazioni esatte che contano per il tuo tipo di collezione. Una REST API completa consente l'integrazione con strumenti esterni e il supporto multi-lingua copre oltre 11 lingue fin da subito.
FunzionalitÃ principali di Koillection
Qualsiasi tipo di raccolta
Cataloga libri, giochi, vinili, francobolli o qualsiasi altro oggetto da collezione senza essere vincolato a modelli predefiniti.
Campi metadati personalizzati
Definisci i campi esatti e la struttura dei dati che si adattano alla tua collezione anzichÃ© adattarti a uno schema generico.
Supporto Web scraper
Estrai automaticamente i metadati da siti web esterni per arricchire i tuoi articoli con copertine, descrizioni e dettagli.
Accesso API REST
Espone i tuoi dati di raccolta tramite un'API REST completa, consentendo l'integrazione con app personalizzate o flussi di lavoro di automazione.
Interfaccia multi lingua
Usa Koillection nella tua lingua â€” 11+ lingue sono supportate con copertura completa per inglese e francese.
PerchÃ© eseguire Koillection su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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