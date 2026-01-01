Distribuisci Readur con installazione in un click.
Sistema di gestione documentale che utilizza l'OCR per trasformare file e immagini scansionati in archivi completamente ricercabili.
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Cosa puoi costruire con Readur
Readur è una piattaforma di gestione documentale che sfrutta la tecnologia OCR per trasformare documenti cartacei, file scansionati e immagini in archivi digitali ricercabili. Accetta PDF, immagini e file Office tramite caricamento drag-and-drop o una cartella di monitoraggio automatica, estrae il testo senza alterare i file originali e indicizza tutto in PostgreSQL per una ricerca full-text veloce.
L'auto-hosting di Readur mantiene i documenti sensibili — registri legali, cartelle cliniche, ricevute finanziarie — sotto il tuo esclusivo controllo senza caricarli su servizi OCR di terze parti che potrebbero conservare copie o condividere contenuti. L'autenticazione basata su token e le impostazioni OCR configurabili ti offrono un controllo granulare sulla concorrenza di elaborazione, sul rilevamento della lingua e sulle restrizioni del tipo di file.
Funzionalità principali di Readur
Estrazione testo OCR
Estrae automaticamente il testo da PDF e immagini scansionati, in modo che ogni documento diventi ricercabile senza trascrizione manuale.
Automazione della Watch Folder
Trascina i file in una cartella monitorata e Readur li elabora e indicizza automaticamente, eliminando i passaggi di caricamento ripetitivi per l'ingestione in blocco.
Ricerca full-text
La ricerca full-text basata su PostgreSQL restituisce istantaneamente documenti pertinenti in tutto il tuo archivio, con filtro e classificazione integrati.
Elaborazione non distruttiva
I file originali sono conservati esattamente come caricati — il testo OCR è archiviato separatamente così i documenti sorgente rimangono identici bit per bit.
Supporto multi-formato
Gestisce PDF, formati di immagine comuni, testo semplice, RTF e documenti Office in un unico archivio unificato senza flussi di lavoro specifici per formato.
Perché eseguire Readur su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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