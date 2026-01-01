Distribuisci Mealie con 1 click.
Gestore di ricette self-hosted che importa ricette da qualsiasi URL per creare piani pasto settimanali e liste della spesa.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mealie
Mealie Ã¨ un gestore di ricette self-hosted che importa ricette da qualsiasi sito web con un solo clic, eliminando pubblicitÃ e disordine per archiviare ricette pulite e ricercabili in modo permanente sul tuo server. Organizza le ricette per tag e cucina, scala automaticamente le porzioni e visualizza le informazioni nutrizionali â€” tutto in una modalitÃ di cottura ottimizzata per dispositivi mobili.
L'auto-hosting di Mealie significa che la tua raccolta di ricette sopravvive a chiusure di siti web e cambiamenti di piattaforma, i membri della famiglia possono tutti accedere alla stessa libreria e la pianificazione settimanale dei pasti genera liste della spesa consolidate senza costi di abbonamento.
FunzionalitÃ principali di Mealie
Importazione con un clic
Incolla qualsiasi URL di ricetta e Mealie estrae automaticamente ingredienti e istruzioni, risparmiando ore di copia manuale.
Calendario di pianificazione dei pasti
Trascina le ricette su un calendario settimanale e genera una lista della spesa combinata per tutti i pasti pianificati con un solo clic.
Ridimensionamento della ricetta
Regola le porzioni e tutte le quantitÃ degli ingredienti si ricalcolano istantaneamente â€” nessun calcolo manuale necessario.
Condivisione familiare
Il supporto multiutente permette a ogni membro della famiglia di sfogliare la stessa libreria di ricette e contribuire al piano alimentare.
Archiviazione permanente
Le ricette memorizzate sul tuo VPS rimangono accessibili anche quando i siti web originali cambiano, rimuovono contenuti o vanno offline.
PerchÃ© eseguire Mealie su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .