Distribuisci WUD con installazione in un click.
Monitor open-source che rileva gli aggiornamenti delle immagini Docker e ti notifica attraverso decine di canali integrati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WUD
WUD (What's Up Docker) Ã¨ il successore attivamente mantenuto di whats-up-docker, interamente focalizzato sul mantenere aggiornate le immagini dei container su tutta l'infrastruttura self-hosted. Ispeziona continuamente i container in esecuzione, interroga i registri upstream e riporta esattamente quali immagini hanno nuove versioni disponibili â€” Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay e i registri self-hosted sono tutti supportati pronti all'uso.
L'hosting di WUD sul tuo VPS rimuove qualsiasi dipendenza da tracker di aggiornamento SaaS di terze parti e mantiene l'inventario completo della tua flotta di container all'interno dell'infrastruttura che controlli. I trigger possono essere distribuiti a Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhook generici o ricostruire automaticamente gli stack.
FunzionalitÃ principali di WUD
Monitoraggio multi-registro
Traccia gli aggiornamenti su Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay e qualsiasi registro personalizzato senza estensioni per provider.
Attiva automazioni
Instrada gli eventi di nuove versioni a Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhook generici o lavori di ricostruzione di container.
Web UI e REST API
Sfoglia gli aggiornamenti in sospeso, esamina i digest e integra con le dashboard esistenti tramite un'API REST documentata.
Regole granulari del watcher
Includi o escludi i container per etichetta, nome o registro, e scegli tra strategie di confronto semver, regex o digest.
Metriche Prometheus
Esporta container e aggiorna le metriche su /metrics in modo che gli stack Grafana esistenti possano avvisare sulle immagini obsolete.
Ingombro ridotto
Funziona come un singolo container Node.js con un volume di archiviazione ridotto, adatto per piccole istanze VPS accanto ai carichi di lavoro di produzione.
PerchÃ© eseguire WUD su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .