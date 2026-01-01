Distribuisci Drizzle Gateway con installazione in un click.
Studio di gestione database auto-ospitato costruito sull'ecosistema Drizzle ORM con creazione visuale di query e supporto multi-database.
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Cosa puoi costruire con Drizzle Gateway
Drizzle Gateway Ã¨ una versione migliorata e self-hosted di Drizzle Studio che fornisce a sviluppatori e amministratori di database un'interfaccia web completa per la gestione dei loro database. Costruito sull'ecosistema Drizzle ORM, offre la creazione avanzata di query, la visualizzazione dello schema in tempo reale e la gestione delle migrazioni in un unico strumento accessibile da qualsiasi browser.
L'applicazione supporta piÃ¹ connessioni database simultanee, rendendola un hub centralizzato per i team che lavorano su ambienti di sviluppo, staging e produzione. La protezione con password master garantisce l'accesso, mentre l'archiviazione persistente mantiene intatte tutte le configurazioni di connessione e le query salvate tra i riavvii. Il self-hosting garantisce che le credenziali sensibili del database non lascino mai la tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di Drizzle Gateway
Generatore di query visuale
Costruisci ed esegui query di database tramite un'interfaccia intuitiva con sicurezza dei tipi â€” nessun SQL grezzo richiesto per le operazioni comuni.
Visualizzazione dello schema
Visualizza la struttura e le relazioni del tuo database in un diagramma visivo in tempo reale che si aggiorna man mano che apporti modifiche allo schema.
Connessioni multi-database
Gestisci le connessioni a piÃ¹ database contemporaneamente, passando da un ambiente all'altro senza uscire dall'interfaccia.
Gestione della migrazione
Genera, visualizza in anteprima e applica le migrazioni di schema direttamente dalla UI, mantenendo l'evoluzione del tuo database organizzata e verificabile.
Protezione password principale
Protegge l'accesso a tutte le connessioni al database dietro un'unica password master, mantenendo le credenziali al sicuro sul tuo VPS.
PerchÃ© eseguire Drizzle Gateway su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .