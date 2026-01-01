Distribuisci Headscale in un clic.
Implementazione open-source auto-ospitata del server di controllo Tailscale per reti mesh private WireGuard.
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Cosa puoi costruire con Headscale
Headscale Ã¨ un'alternativa self-hosted al server di controllo proprietario di Tailscale, offrendoti la piena proprietÃ della tua rete mesh WireGuard privata. Mentre il servizio ospitato di Tailscale gestisce lo scambio di chiavi, l'assegnazione IP e le decisioni di routing, Headscale fa lo stesso su un'infrastruttura che controlli tu â€” senza costi mensili, senza limiti di dispositivi legati a un abbonamento e senza dipendenza da un servizio cloud di terze parti.
Questo template raggruppa Headscale con Headscale UI, una dashboard basata su browser per la gestione di utenti, nodi e chiavi di pre-autenticazione. Entrambi sono serviti sotto lo stesso dominio HTTPS, con l'interfaccia web disponibile al percorso
/web. Qualsiasi client compatibile con Tailscale puÃ² unirsi alla tua rete mesh immediatamente dopo aver puntato il suo server di accesso all'URL del tuo deployment.
FunzionalitÃ principali di Headscale
Clienti compatibili con Tailscale
Qualsiasi dispositivo che esegue il client ufficiale di Tailscale puÃ² connettersi al tuo server Headscale senza modifiche lato client.
UI di gestione Web
Headscale UI fornisce una dashboard basata su browser per la gestione di utenti, nodi e chiavi di pre-autenticazione senza utilizzare la riga di comando.
Networking mesh completo
I nodi connessi comunicano direttamente tra loro attraverso i confini NAT utilizzando la crittografia WireGuard.
Supporto MagicDNS
Headscale assegna nomi host a tutti i nodi registrati, consentendo l'accesso basato su DNS senza configurazione IP statica.
Archiviazione basata su SQLite
Tutto lo stato della rete Ã¨ memorizzato in un database SQLite leggero, senza la necessitÃ di un servizio di database esterno.
Gestione API e CLI
Gestisci utenti, nodi e rotte tramite la CLI di Headscale o l'API HTTP per lo scripting e l'automazione.
PerchÃ© eseguire Headscale su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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