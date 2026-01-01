Gitea è una piattaforma di hosting Git leggera e open-source che offre ai team una sede privata per il codice senza il sovraccarico delle piattaforme DevOps più grandi. Fornisce gestione dei repository, pull request, tracciamento dei problemi, revisioni del codice e accesso SSH tramite un'interfaccia web pulita — e funziona comodamente con risorse server modeste.

L'auto-hosting di Gitea sul tuo VPS significa che il tuo codice sorgente e i dati di collaborazione rimangono su un'infrastruttura che controlli. Questa implementazione abbina Gitea a un database MySQL per una persistenza dei dati affidabile e include il port forwarding SSH in modo che gli sviluppatori possano eseguire push e pull utilizzando i flussi di lavoro Git standard.