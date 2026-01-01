Distribuisci Gitea con un click.
Leggera piattaforma Git auto-ospitata con repository, tracciamento dei problemi e strumenti di collaborazione in team.
Scegli un piano VPS per Gitea
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Gitea
Gitea è una piattaforma di hosting Git leggera e open-source che offre ai team una sede privata per il codice senza il sovraccarico delle piattaforme DevOps più grandi. Fornisce gestione dei repository, pull request, tracciamento dei problemi, revisioni del codice e accesso SSH tramite un'interfaccia web pulita — e funziona comodamente con risorse server modeste.
L'auto-hosting di Gitea sul tuo VPS significa che il tuo codice sorgente e i dati di collaborazione rimangono su un'infrastruttura che controlli. Questa implementazione abbina Gitea a un database MySQL per una persistenza dei dati affidabile e include il port forwarding SSH in modo che gli sviluppatori possano eseguire push e pull utilizzando i flussi di lavoro Git standard.
Funzionalità principali di Gitea
Gestione Repository
Hosting completo di repository Git con protezione dei branch, richieste di merge e flussi di lavoro di revisione del codice per team di qualsiasi dimensione.
Tracciamento dei problemi
Un tracker di problemi integrato con etichette, milestone e bacheche di progetto per organizzare il lavoro accanto al tuo codice.
Accesso SSH e HTTPS
Gli sviluppatori possono effettuare push e pull tramite SSH o HTTPS utilizzando i loro strumenti Git esistenti senza alcuna modifica al flusso di lavoro.
Webhooks e CI/CD
Il supporto webhook e le integrazioni con i più diffusi sistemi CI/CD consentono test automatizzati e pipeline di deployment.
Impronta leggera
Gitea funziona in modo efficiente su server di piccole dimensioni, rendendolo pratico da implementare su un VPS modesto senza sacrificare le prestazioni.
Perché eseguire Gitea su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.