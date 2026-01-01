Distribuisci NetBird Client con installazione in un click.
Client VPN mesh basato su WireGuard che collega il tuo VPS a una rete privata sicura con controlli di accesso zero-trust.
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Cosa puoi costruire con NetBird Client
NetBird Client Ã¨ una moderna soluzione VPN che crea reti overlay basate su WireGuard tra i dispositivi senza una configurazione server complessa. Stabilisce automaticamente connessioni peer-to-peer con funzionalitÃ di livello enterprise, inclusa l'integrazione SSO, l'autenticazione a piÃ¹ fattori e politiche di accesso granulari â€” tutto gestito tramite un piano di controllo centrale senza un hub VPN tradizionale.
L'esecuzione del client NetBird sul tuo VPS collega la tua infrastruttura cloud alla tua rete NetBird privata, consentendo un accesso sicuro e crittografato a servizi e risorse in tutto il tuo ambiente, mantenendo i carichi di lavoro sensibili completamente fuori dall'internet pubblico e sotto il tuo pieno controllo.
FunzionalitÃ principali di NetBird Client
WireGuard Mesh Networking
Stabilisce automaticamente tunnel WireGuard diretti peer-to-peer tra i dispositivi, fornendo connettivitÃ crittografata ad alte prestazioni senza il collo di bottiglia di un server VPN centrale.
Controllo degli accessi Zero-Trust
Le politiche di rete granulari determinano esattamente quali dispositivi e utenti possono accedere a quali risorse, applicando l'accesso con privilegi minimi su tutta la tua infrastruttura.
SSO e Integrazione MFA
Si integra con i provider di identitÃ piÃ¹ diffusi per il single sign-on e l'autenticazione a piÃ¹ fattori, portando la sicurezza aziendale alla tua rete privata senza strumenti aggiuntivi.
Attraversamento NAT automatico
Il hole-punching integrato e il fallback del relay garantiscono una connettivitÃ affidabile anche quando i dispositivi si trovano dietro firewall o NAT restrittivi, senza richiedere il port forwarding manuale.
Crittografia resistente ai quanti
L'integrazione opzionale di Rosenpass aggiunge lo scambio di chiavi post-quantistico in aggiunta a WireGuard, rendendo a prova di futuro i tuoi tunnel crittografati contro le minacce emergenti.
PerchÃ© eseguire NetBird Client su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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