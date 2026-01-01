Distribuisci Convex con installazione in un click.
Piattaforma di database reattiva open-source con query in tempo reale, transazioni ACID e funzioni serverless per app moderne.
Scegli un piano VPS per Convex
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Convex
Convex è una piattaforma di database reattiva che reinventa l'architettura backend per le applicazioni moderne. Combina un database di documenti con sottoscrizioni di query in tempo reale, transazioni ACID e funzioni serverless che vengono eseguite direttamente insieme ai tuoi dati — tutto in un'unica piattaforma integrata. Quando i dati cambiano, ogni client sottoscritto si aggiorna automaticamente senza polling o gestione manuale di WebSocket.
L'auto-hosting di Convex sul tuo VPS ti offre risorse di calcolo dedicate per prestazioni del database coerenti e piena sovranità dei dati, fondamentale per le applicazioni che gestiscono dati utente soggetti a normative sulla privacy. Questa implementazione include il backend Convex per l'archiviazione dei dati e l'esecuzione delle funzioni, e la dashboard per la gestione del tuo database, il monitoraggio delle query e la distribuzione delle funzioni serverless. Dopo il primo avvio, genera una chiave amministratore eseguendo: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Funzionalità principali di Convex
Query reattive in tempo reale
Le query inviano automaticamente aggiornamenti ai client connessi non appena i dati cambiano, senza polling o codice WebSocket manuale.
transazioni ACID
Ogni scrittura è completamente transazionale, garantendo la coerenza dei dati tra aggiornamenti concorrenti in applicazioni multi-utente.
Funzioni serverless
Scrivi la logica backend come funzioni TypeScript che vengono eseguite direttamente all'interno del motore di database, collocate insieme ai tuoi dati.
Archiviazione file integrata
Archivia e distribuisci i file nativamente senza configurare un servizio di archiviazione oggetti separato o un'integrazione CDN.
Debug con viaggio nel tempo
Ispeziona gli stati dei dati storici e riproduci le query passate per diagnosticare i bug senza riprodurli in produzione.
Perché eseguire Convex su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.