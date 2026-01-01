Distribuisci Eclipse Hawkbit con installazione in un click.
Gestione degli aggiornamenti IoT open source per il rollout di firmware e software a flotte di dispositivi edge connessi.
Scegli un piano VPS per Eclipse Hawkbit
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit Ã¨ un framework di back-end indipendente dal dominio per la distribuzione di aggiornamenti software a dispositivi edge con risorse limitate, gateway e controller connessi a reti basate su IP. Basato su Java e Spring, fornisce l'infrastruttura lato server di cui gli operatori di flotte hanno bisogno per pianificare, indirizzare e monitorare gli aggiornamenti over-the-air su scala industriale.
L'auto-hosting di Hawkbit sul tuo VPS mantiene gli inventari dei dispositivi, i binari degli artefatti e la telemetria di distribuzione sotto il tuo controllo, senza costi per dispositivo o vendor lock-in. Espone la Direct Device Integration API per i dispositivi e una Management API per orchestrare le campagne dai tuoi strumenti.
FunzionalitÃ principali di Eclipse Hawkbit
Distribuzioni mirate
Definisci i gruppi di rollout in base agli attributi del dispositivo e gli aggiornamenti di progresso in ondate controllate con soglie di successo e trigger di rollback automatici.
Repository di artefatti
Carica, versiona e distribuisci immagini firmware, pacchetti OS e bundle di applicazioni da un archivio di artefatti integrato con verifica del checksum.
API Diretta del Dispositivo
I dispositivi interrogano l'interfaccia REST DDI per recuperare gli aggiornamenti assegnati, segnalare l'avanzamento e confermare i risultati dell'installazione senza codice di trasporto personalizzato.
Pronto per il multi-tenant
Isola flotte di dispositivi, utenti e repository software per tenant â€” utile per gestire le implementazioni dei clienti o separare le linee di prodotto.
Gestione REST API
Abilita la gestione di rollout, obiettivi, set di distribuzione e moduli software in modo programmatico per integrarli con le pipeline CI/CD e gli strumenti operativi esistenti.
Bus di eventi RabbitMQ
Trasmetti i cambiamenti di stato dei dispositivi e gli eventi di rollout a RabbitMQ in modo che i sistemi a valle possano reagire in tempo reale senza interrogare il database.
PerchÃ© eseguire Eclipse Hawkbit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .