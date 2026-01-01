Piattaforma di tracciamento GPS open-source che supporta oltre 200 protocolli per il monitoraggio in tempo reale di flotte e beni.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Traccar
Traccar Ã¨ un sistema di tracciamento GPS open-source completo che supporta oltre 200 protocolli di comunicazione e funziona con praticamente qualsiasi dispositivo GPS sul mercato. Organizzazioni di tutte le dimensioni utilizzano Traccar per monitorare veicoli, beni e personale in tempo reale tramite un'interfaccia web intuitiva che include mappe interattive, zone di geofence, avvisi di velocitÃ e rapporti di viaggio dettagliati.
L'auto-hosting di Traccar sul tuo VPS elimina le tariffe di licenza ricorrenti per dispositivo addebitate dalle piattaforme commerciali e mantiene i dati di localizzazione sensibili interamente sotto il tuo controllo. Questo template distribuisce Traccar con un database PostgreSQL per l'archiviazione affidabile e a lungo termine di cronologia di tracciamento, percorsi e analisi.
FunzionalitÃ principali di Traccar
Oltre 200 protocolli di dispositivo
Collega praticamente qualsiasi tracker GPS, dongle OBD o app per smartphone con supporto integrato per oltre 200 protocolli di comunicazione.
Tracciamento della mappa in tempo reale
Monitora le posizioni dei dispositivi in tempo reale su OpenStreetMap o Google Maps interattive con aggiornamenti automatici e visualizzazione del percorso.
Geofencing e avvisi
Definisci le zone di geofencing e ricevi notifiche istantanee per ingresso, uscita, violazioni di velocitÃ ed eventi di movimento.
Rapporti flotta
Genera report completi per viaggi, fermate, distanza, consumo di carburante e analisi del comportamento del conducente.
Accesso multi-utente
Crea account utente con condivisione di dispositivi basata su permessi per team, reparti o clienti.
Integrazione API REST
Integra i dati di tracciamento con sistemi esterni e dashboard tramite un'API REST ben documentata.
PerchÃ© eseguire Traccar su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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