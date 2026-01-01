Traccar Ã¨ un sistema di tracciamento GPS open-source completo che supporta oltre 200 protocolli di comunicazione e funziona con praticamente qualsiasi dispositivo GPS sul mercato. Organizzazioni di tutte le dimensioni utilizzano Traccar per monitorare veicoli, beni e personale in tempo reale tramite un'interfaccia web intuitiva che include mappe interattive, zone di geofence, avvisi di velocitÃ e rapporti di viaggio dettagliati.

L'auto-hosting di Traccar sul tuo VPS elimina le tariffe di licenza ricorrenti per dispositivo addebitate dalle piattaforme commerciali e mantiene i dati di localizzazione sensibili interamente sotto il tuo controllo. Questo template distribuisce Traccar con un database PostgreSQL per l'archiviazione affidabile e a lungo termine di cronologia di tracciamento, percorsi e analisi.