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Dashboard familiare senza login per note condivise, liste della spesa, compiti, calendari e spese in un'unica PWA privata.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
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21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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4 vCPU Core
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KVM 8
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21,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con HomeHub

HomeHub Ã¨ un'utilitÃ  familiare open-source e auto-ospitata che trasforma qualsiasi server in una dashboard privata per tutti i membri della tua famiglia. Progettata per l'uso condiviso su una rete domestica, viene fornita come Progressive Web App senza login, cosÃ¬ ogni membro della famiglia puÃ² aprirla in un browser, salvarla sulla propria schermata iniziale e iniziare immediatamente a collaborare su note, liste della spesa, faccende domestiche e un calendario condiviso.

L'auto-hosting di HomeHub mantiene i dati domestici â€” spese, abitudini di acquisto, routine familiari e file caricati â€” interamente sul tuo VPS, senza sincronizzazione cloud di terze parti, tracciamento o costi per utente. Le funzionalitÃ  possono essere attivate/disattivate individualmente tramite una singola configurazione YAML, in modo da abilitare solo gli strumenti che la tua famiglia utilizza effettivamente.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di HomeHub

Lista della spesa condivisa

Lista della spesa collaborativa con suggerimenti intelligenti basati su voci precedenti, cosÃ¬ tutta la famiglia puÃ² aggiungere articoli man mano che finiscono.

Tracciatore di spese familiari

Tieni traccia delle spese domestiche con supporto per spese ricorrenti come abbonamenti, utenze, latte o giornali, tutto in un unico registro.

Calendario e promemoria

Calendario condiviso con categorie a colori per bollette, scuola, salute ed eventi familiari per mantenere allineato ogni membro della famiglia.

Faccende e note

Un leggero gestore di faccende e una bacheca di appunti condivisa permettono ai membri della famiglia di assegnare compiti e annotare messaggi veloci senza app aggiuntive.

Strumenti integrati

Include un ricettario, un tracker di scadenza, un compressore PDF, un accorciatore URL, un generatore QR e un downloader multimediale in un'unica PWA.

Privato per design

Nessun sistema di account, nessuna telemetria e nessuna dipendenza dal cloud â€” tutti i dati rimangono all'interno del tuo VPS e della tua rete domestica.

PerchÃ© eseguire HomeHub su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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