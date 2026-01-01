Distribuisci Cloudflared con 1 click.
Daemon di Cloudflare Tunnel che espone i servizi in modo sicuro a internet senza aprire le porte del firewall.
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Cosa puoi costruire con Cloudflared
Cloudflared è il daemon client per Cloudflare Tunnel, creando connessioni crittografate solo in uscita dal tuo VPS alla rete edge di Cloudflare. Instradando tutto il traffico tramite Cloudflare prima che raggiunga la tua origine, ottieni una protezione DDoS integrata e una copertura WAF senza mai aprire le porte del firewall in entrata o esporre l'indirizzo IP del tuo server.
L'auto-hosting del daemon Cloudflared su un VPS fornisce un tunnel stabile e sempre attivo che non è soggetto alle limitazioni di affidabilità delle connessioni internet domestiche. I tuoi token Cloudflare e la configurazione del tunnel sono archiviati su un'infrastruttura che controlli, e l'interfaccia web inclusa rende la configurazione iniziale e la gestione continua semplici senza usare la riga di comando.
Funzionalità principali di Cloudflared
Non servono porte in entrata
Tutte le connessioni hanno origine in uscita dal tuo server, eliminando la necessità di aprire le regole del firewall o configurare il port forwarding NAT.
Protezione IP di origine
Il traffico raggiunge il tuo server solo tramite Cloudflare, nascondendo l'IP del tuo VPS da scanner e tentativi di attacco diretto.
Protezione DDoS integrata
Cloudflare assorbe gli attacchi volumetrici al perimetro prima che qualsiasi traffico raggiunga il tuo server di origine.
Integrazione Zero Trust
Associa i tunnel a Cloudflare Access per applicare l'autenticazione basata sull'identità su qualsiasi servizio interno senza una VPN.
Configurazione basata sul web
Gestisci i token del tunnel e le rotte tramite un'interfaccia web inclusa senza ricorrere alla riga di comando.
Perché eseguire Cloudflared su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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