Cloudflared è il daemon client per Cloudflare Tunnel, creando connessioni crittografate solo in uscita dal tuo VPS alla rete edge di Cloudflare. Instradando tutto il traffico tramite Cloudflare prima che raggiunga la tua origine, ottieni una protezione DDoS integrata e una copertura WAF senza mai aprire le porte del firewall in entrata o esporre l'indirizzo IP del tuo server.

L'auto-hosting del daemon Cloudflared su un VPS fornisce un tunnel stabile e sempre attivo che non è soggetto alle limitazioni di affidabilità delle connessioni internet domestiche. I tuoi token Cloudflare e la configurazione del tunnel sono archiviati su un'infrastruttura che controlli, e l'interfaccia web inclusa rende la configurazione iniziale e la gestione continua semplici senza usare la riga di comando.