Distribuisci Hasura GraphQL Engine con installazione in un clic.
API GraphQL e REST istantanee sul tuo database PostgreSQL â€” nessun codice backend richiesto.
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Cosa puoi costruire con Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine si connette al tuo database PostgreSQL e genera automaticamente un'API GraphQL completamente tipizzata in pochi secondi. Invece di scrivere codice resolver, configurare definizioni di schema o costruire livelli di query da zero, gli sviluppatori puntano Hasura a un database e ottengono immediatamente filtraggio, ordinamento, paginazione, aggregazioni e sottoscrizioni in tempo reale â€” tutto gestito tramite una console visiva.
Con oltre 32.000 stelle GitHub e l'uso in produzione presso aziende di tutto il mondo, Hasura Ã¨ il percorso piÃ¹ veloce dal database all'API. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene le tue credenziali di database e la logica di query all'interno della tua infrastruttura, senza costi per richiesta, senza costi di uscita dati e con il pieno controllo sui permessi di accesso e sulla limitazione della frequenza.
FunzionalitÃ principali di Hasura GraphQL Engine
API GraphQL istantanee
Genera automaticamente un'API GraphQL completamente tipizzata dal tuo schema PostgreSQL esistente â€” tabelle, viste e relazioni incluse, senza dover scrivere alcun codice resolver.
Abbonamenti in tempo reale
Qualsiasi query GraphQL puÃ² essere trasformata in una sottoscrizione live che invia aggiornamenti ai client connessi tramite WebSockets man mano che i dati sottostanti cambiano.
Permessi a livello di riga
Definisci regole di controllo degli accessi granulari per tabella, ruolo e operazione utilizzando un costruttore di permessi punta e clicca â€” non Ã¨ necessario alcun middleware personalizzato.
Mappatura dell'endpoint REST
Rendi disponibile qualsiasi query GraphQL salvata come endpoint REST nominato, consentendo ai client che utilizzano solo REST di accedere agli stessi dati senza un livello API separato.
Schemi remoti e azioni
Unisci API GraphQL esterne e servizi HTTP nello schema unificato, in modo che i client interroghino tutto tramite un singolo endpoint.
PerchÃ© eseguire Hasura GraphQL Engine su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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