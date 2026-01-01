Hasura GraphQL Engine si connette al tuo database PostgreSQL e genera automaticamente un'API GraphQL completamente tipizzata in pochi secondi. Invece di scrivere codice resolver, configurare definizioni di schema o costruire livelli di query da zero, gli sviluppatori puntano Hasura a un database e ottengono immediatamente filtraggio, ordinamento, paginazione, aggregazioni e sottoscrizioni in tempo reale â€” tutto gestito tramite una console visiva.

Con oltre 32.000 stelle GitHub e l'uso in produzione presso aziende di tutto il mondo, Hasura Ã¨ il percorso piÃ¹ veloce dal database all'API. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene le tue credenziali di database e la logica di query all'interno della tua infrastruttura, senza costi per richiesta, senza costi di uscita dati e con il pieno controllo sui permessi di accesso e sulla limitazione della frequenza.