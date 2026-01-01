Installa slskd con un click.
Client open source basato sul web per la rete peer-to-peer di condivisione di musica e file Soulseek.
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Cosa puoi costruire con slskd
slskd Ã¨ un client moderno e open-source per la rete peer-to-peer Soulseek, fornito interamente tramite un'interfaccia web reattiva. Sostituisce i client desktop Soulseek legacy con un server auto-ospitato che puoi raggiungere da qualsiasi browser, permettendoti di cercare e scaricare musica, file lossless e altri contenuti condivisi da milioni di utenti Soulseek 24 ore su 24, anche quando il tuo desktop Ã¨ spento.
Auto-ospitare slskd su un VPS significa che i tuoi download vengono eseguiti continuamente in background senza occupare una macchina locale. Tutte le impostazioni sono gestibili tramite la web UI integrata o un file di configurazione YAML remoto, dandoti il pieno controllo su directory condivise, code di download, limiti di trasferimento e permessi utente.
FunzionalitÃ principali di slskd
Interfaccia basata sul web
Gestisci ricerche, download e trasferimenti da qualsiasi browser senza installare un client desktop.
Download continui in background
Funziona come un server persistente in modo che i download in coda vengano completati anche quando la tua macchina locale Ã¨ spenta.
Configurazione remota
Regola tutte le impostazioni in tempo reale tramite l'interfaccia web o modificando un file di configurazione YAML da remoto senza riavviare.
Gestione della coda di trasferimento
Monitora le code di caricamento e scaricamento, imposta limiti di velocitÃ e dai prioritÃ ai trasferimenti da un'unica dashboard.
Controlli utente e di condivisione
Definisci quali directory condividere, imposta i privilegi per utente e gestisci chi puÃ² sfogliare o scaricare i tuoi file.
PerchÃ© eseguire slskd su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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