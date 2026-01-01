Songloft Ã¨ un server musicale personale leggero scritto in Go che scansiona la tua libreria locale, estrae copertine e metadati da file MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A, e trasmette tutto tramite un'interfaccia web integrata o qualsiasi client compatibile con Subsonic. Una sandbox di plugin QuickJS estende il server con sorgenti audio personalizzate, fornitori di metadati e controllo dei dispositivi senza ricompilare il binario.

L'auto-hosting di Songloft mantiene la tua collezione musicale, la cronologia di ascolto e le sessioni autenticate tramite JWT interamente sul tuo VPS â€” nessuna telemetria, nessuna analisi di terze parti e nessun catalogo commerciale rotante che decida cosa rimane disponibile. Il binario senza CGO funziona comodamente su hardware a bassa potenza, gestendo comunque la transcodifica al volo e le sessioni multi-dispositivo.