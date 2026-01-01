Distribuisci Songloft con installazione in un click.
Server musicale personale auto-ospitato con API compatibile con Subsonic, sandbox per plugin JS e un lettore web integrato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Songloft
Songloft Ã¨ un server musicale personale leggero scritto in Go che scansiona la tua libreria locale, estrae copertine e metadati da file MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A, e trasmette tutto tramite un'interfaccia web integrata o qualsiasi client compatibile con Subsonic. Una sandbox di plugin QuickJS estende il server con sorgenti audio personalizzate, fornitori di metadati e controllo dei dispositivi senza ricompilare il binario.
L'auto-hosting di Songloft mantiene la tua collezione musicale, la cronologia di ascolto e le sessioni autenticate tramite JWT interamente sul tuo VPS â€” nessuna telemetria, nessuna analisi di terze parti e nessun catalogo commerciale rotante che decida cosa rimane disponibile. Il binario senza CGO funziona comodamente su hardware a bassa potenza, gestendo comunque la transcodifica al volo e le sessioni multi-dispositivo.
FunzionalitÃ principali di Songloft
Supporto API Subsonic
Collega qualsiasi client mobile o desktop compatibile con Subsonic e riproduci in streaming la tua libreria senza essere vincolato a una singola app ufficiale.
JS plugin sandbox
I plugin basati su QuickJS con un modello di permessi e hot reload ti permettono di aggiungere sorgenti audio personalizzate, provider di metadati e integrazioni di dispositivi.
Scansione libreria locale
La scansione automatica delle cartelle estrae tag e copertine dai file MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A, cosÃ¬ la tua libreria rimane aggiornata man mano che aggiungi brani.
Lettore web integrato
Un frontend web completo viene fornito con l'immagine completa, offrendoti un lettore basato su browser pronto all'uso senza dover implementare un client separato.
Autenticazione JWT
L'autenticazione JWT a doppio token con token di accesso e di refresh separati supporta sessioni multi-dispositivo e la revoca per dispositivo.
REST API con Swagger
Un'API REST documentata con Swagger UI integrato rende facile integrare Songloft con client personalizzati, automazioni e dashboard.
PerchÃ© eseguire Songloft su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .